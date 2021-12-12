日相入住政變鬧鬼公邸 吐露心情「新奇又緊張」

日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。（取自日本首相官邸官網）

日本 首相岸田文雄 今天搬進閒置約9年無人居住的首相公邸，是繼前民主黨 政府首相野田佳彥從2012年12月卸任以來，再度有首相入住公邸。

日媒ABEMA NEWS報導，岸田今天受訪時說，「很久沒有搬家了，感覺很新鮮；考量到最近各種政治動態及接下來要面臨的各項課題，在感覺新鮮的同時，也有不能鬆懈的想法」。

TBS電視台報導，岸田今年10月4日上任首相以來，一直住在離官邸約5分鐘車程的眾議院赤坂議員宿舍；不過，最近為了專心致力公務，決定搬進公邸居住。岸田現階段只會跟擔任秘書的大兒子一起入住，不會帶著夫人搬進新家。

日本首相岸田文雄11日搬進閒置約9年無人居住的首相公邸。（路透）

外界分析岸田此舉是為了展現重視危機管理的態度。日經新聞報導，從公邸徒步前往官邸不用1分鐘，首相入住公邸，就能在災害等發生時第一時間進入官邸坐陣，因應相關危機。

日本首相公邸建於1929年，2005年起作為公邸。作為官邸時代，此處在1932年發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田逃過一劫，但妹夫不幸身亡。

因為幾段流血政變歷史，公邸傳出鬧鬼傳聞，半夜會聽到沉重的腳步聲等；且有都市傳說，「搬入公邸就會成為短命政權」。首相公邸自2012年來已經閒置9年，岸田之前的首相安倍晉三、菅義偉都沒有入住，因而遭外界詬病，一年編列約1.6億日圓（約141萬美元）管理費用，浪費公帑。