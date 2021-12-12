我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

日相入住政變鬧鬼公邸 吐露心情「新奇又緊張」

編譯中心／綜合11日電
日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。（取自日本首相官邸官網）
日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。（取自日本首相官邸官網）

日本首相岸田文雄今天搬進閒置約9年無人居住的首相公邸，是繼前民主黨政府首相野田佳彥從2012年12月卸任以來，再度有首相入住公邸。

日媒ABEMA NEWS報導，岸田今天受訪時說，「很久沒有搬家了，感覺很新鮮；考量到最近各種政治動態及接下來要面臨的各項課題，在感覺新鮮的同時，也有不能鬆懈的想法」。

TBS電視台報導，岸田今年10月4日上任首相以來，一直住在離官邸約5分鐘車程的眾議院赤坂議員宿舍；不過，最近為了專心致力公務，決定搬進公邸居住。岸田現階段只會跟擔任秘書的大兒子一起入住，不會帶著夫人搬進新家。

日本首相岸田文雄11日搬進閒置約9年無人居住的首相公邸。（路透）
日本首相岸田文雄11日搬進閒置約9年無人居住的首相公邸。（路透）

外界分析岸田此舉是為了展現重視危機管理的態度。日經新聞報導，從公邸徒步前往官邸不用1分鐘，首相入住公邸，就能在災害等發生時第一時間進入官邸坐陣，因應相關危機。

日本首相公邸建於1929年，2005年起作為公邸。作為官邸時代，此處在1932年發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田逃過一劫，但妹夫不幸身亡。

因為幾段流血政變歷史，公邸傳出鬧鬼傳聞，半夜會聽到沉重的腳步聲等；且有都市傳說，「搬入公邸就會成為短命政權」。首相公邸自2012年來已經閒置9年，岸田之前的首相安倍晉三、菅義偉都沒有入住，因而遭外界詬病，一年編列約1.6億日圓（約141萬美元）管理費用，浪費公帑。

日本 岸田文雄 民主黨

上一則

紐西蘭男子收錢「代打新冠疫苗」 1天狂打10劑

下一則

摩納哥王妃神隱 傳整形失敗嚴重感染「差點要命」

延伸閱讀

英相強生又當爸 妻子順利產下一女

英相強生又當爸 妻子順利產下一女
日媒：日相施政演說 拒加入「挺台」字句

日媒：日相施政演說 拒加入「挺台」字句
日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調

日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調
日本考慮增打擊敵基地能力 首相檢閱自衛隊提中朝威脅

日本考慮增打擊敵基地能力 首相檢閱自衛隊提中朝威脅

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

2021-12-04 17:28
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？