我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1死5傷 明州高速路兩車對撞 22歲死者是中國留學生

美政府抵制北京冬奧 運動員發言陷兩難

德國國會請願委員會建議 深化與台灣交流

中央社／柏林11日專電

針對民眾請願要求與台灣建交，德國國會請願委員會之前通過決議，建議政府重新評估對台政策，深化與台灣的交流。

德國民眾克羅茲堡（Michael Kreuzberg）2019年5月向國會提出請願，要求政府與中華民國（台灣）建立外交關係。連署人數超過5萬人立案門檻後，請願委員會在12月舉辦公聽會，邀請官員列席說明。

當時德國外交部主管亞洲的官員席格孟特（Petra Sigmund）說，台灣與德國共享民主和自由價值，雙方在經貿、文化等領域互動頻繁，德國正計劃擴展對台關係。隨後這件請願案被擱置。

今年9月德國舉行大選，新國會的請願委員會於12月9日通過決議，朝野政黨除了左派黨（Die Linke）之外都投贊成票，建議德國政府深化與台灣的交流，並決定將請願案轉給外交部和國會各黨團。

決議文表示，德意志聯邦共和國1972年與中華人民共和國建交後，遵守所謂的「一個中國政策」，排除與台灣維持外交關係的可能。然而德國支持與台灣進行密切的政治、經濟和社會交往，擴大與台灣的合作符合德國和歐洲的利益。

請願委員會認為，「鑑於快速變動的國際情勢，德國政府應重新評估對台政策」，包括承認台灣為主權國家，以及德國及歐洲聯盟（EU）與台灣深化交流與合作的各種可能性。

駐德國代表處對德國請願委員會通過決議表示歡迎，感謝議員支持強化台德關係，樂見德國政府給予正面回應並落實。

德國 中華民國 華人

上一則

對白俄羅斯制裁執行失敗 立陶宛外長遞出辭呈

下一則

以色列研究證實 BNT第3劑可顯著對抗Omicron

延伸閱讀

台積電接觸德新政府 評估設廠

台積電接觸德新政府 評估設廠
遭竊商品遭匿名網拍 20家零售業執行長籲國會介入解決

遭竊商品遭匿名網拍 20家零售業執行長籲國會介入解決
找歐盟抵制冬奧 專家：沒逾10國都不算 美努力已失敗

找歐盟抵制冬奧 專家：沒逾10國都不算 美努力已失敗
前史泰登島國會眾議員羅斯 再度參選

前史泰登島國會眾議員羅斯 再度參選

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

2021-12-04 17:28
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月與中國國務院總理李克強（右）在北京人民大會堂參加簽字儀式。（美聯社）

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

2021-12-06 09:58

超人氣

更多 >
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態
Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言
1死5傷 明州高速路兩車對撞 死者是中國留學生

1死5傷 明州高速路兩車對撞 死者是中國留學生