我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1死5傷 明州高速路兩車對撞 22歲死者是中國留學生

美政府抵制北京冬奧 運動員發言陷兩難

對白俄羅斯制裁執行失敗 立陶宛外長遞出辭呈

編譯周辰陽／即時報導
波羅的海國家立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，攝於11月30日。歐新社
波羅的海國家立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，攝於11月30日。歐新社

彭博新聞11日報導，美國日前對白俄羅斯實施制裁，但波羅的海國家立陶宛未能阻擋白俄的鉀肥貨物過境而受到批評，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）已遞出辭呈。

發言人Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė表示，藍斯柏吉斯10日遞出正式的辭呈，目前尚不立即清楚席莫尼特（Ingrida Šimonytė）總理是否會接受。

據報導，白俄羅斯國營的鉀肥製造商「Belaruskali OAO」是世上最大鉀肥製造商之一，大多數貨物經立陶宛出口。美國對Belaruskali OAO的制裁於8日生效，立陶宛當局認為商業銀行停止處理該公司的轉帳，便推測Belaruskali OAO的過境服務會在同一天停止。

不過，國營立陶宛鐵路公司（Lithuanian Railways）持續運輸白俄羅的鉀肥貨物。該公司表示，Belaruskali OAO在制裁生效前就已提前支付費用，將貨物運往克萊佩達港（Klaipėda）的作業會再持續幾個月，更指外交部與運輸部都曾接獲告知，執政聯盟因此挨批言行不一。

據報導，藍斯柏吉斯一開始否認知情，9日表示自己準備好下台。運輸部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）稍早亦表明，可能因同一起事件辭職。

立陶宛 白俄羅斯

上一則

專家示警 Omicron恐造成英國7萬5000人病故

下一則

德國國會請願委員會建議 深化與台灣交流

延伸閱讀

現金1000歐元+機票 立陶宛鼓勵俄移民返國

現金1000歐元+機票 立陶宛鼓勵俄移民返國
立陶宛鼓勵移民回家 每人獲贈現金1000歐元加機票

立陶宛鼓勵移民回家 每人獲贈現金1000歐元加機票
北京升高對立陶宛經濟抵制 美籲企業睜大眼

北京升高對立陶宛經濟抵制 美籲企業睜大眼
立陶宛未落實制裁白俄羅斯 外長面臨下台壓力

立陶宛未落實制裁白俄羅斯 外長面臨下台壓力

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

2021-12-04 17:28
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月與中國國務院總理李克強（右）在北京人民大會堂參加簽字儀式。（美聯社）

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

2021-12-06 09:58

超人氣

更多 >
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態
Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言
1死5傷 明州高速路兩車對撞 死者是中國留學生

1死5傷 明州高速路兩車對撞 死者是中國留學生