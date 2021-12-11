對白俄羅斯制裁執行失敗 立陶宛外長遞出辭呈

波羅的海國家立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，攝於11月30日。歐新社

彭博新聞11日報導，美國日前對白俄羅斯 實施制裁，但波羅的海國家立陶宛 未能阻擋白俄的鉀肥貨物過境而受到批評，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）已遞出辭呈。

發言人Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė表示，藍斯柏吉斯10日遞出正式的辭呈，目前尚不立即清楚席莫尼特（Ingrida Šimonytė）總理是否會接受。

據報導，白俄羅斯國營的鉀肥製造商「Belaruskali OAO」是世上最大鉀肥製造商之一，大多數貨物經立陶宛出口。美國對Belaruskali OAO的制裁於8日生效，立陶宛當局認為商業銀行停止處理該公司的轉帳，便推測Belaruskali OAO的過境服務會在同一天停止。

不過，國營立陶宛鐵路公司（Lithuanian Railways）持續運輸白俄羅的鉀肥貨物。該公司表示，Belaruskali OAO在制裁生效前就已提前支付費用，將貨物運往克萊佩達港（Klaipėda）的作業會再持續幾個月，更指外交部與運輸部都曾接獲告知，執政聯盟因此挨批言行不一。

據報導，藍斯柏吉斯一開始否認知情，9日表示自己準備好下台。運輸部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）稍早亦表明，可能因同一起事件辭職。