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反擊美武器禁運制裁 柬總理下令摧毀美武器、棄置倉庫

編譯中心╱綜合10日電
柬埔寨總理洪森10日下令柬埔寨軍方，摧毀任何美國武器，不然就將它們丟進倉庫中。（美聯社）
柬埔寨總理洪森10日下令柬埔寨軍方，摧毀任何美國武器，不然就將它們丟進倉庫中。（美聯社）

在美國以人權及金邊當局與中國關係過從甚密的考量下，對柬埔寨實施武器禁運之後，柬埔寨總理洪森(Hun Sen)10日下令柬埔寨軍方，摧毀任何美國武器，不然就將它們丟進倉庫中。

美國在9日對柬埔寨實施武器禁運措施，主要是因為美國關切柬埔寨的人權狀況、貪腐，以及中國在柬埔寨境內的活動。

根據美國政府的公報，美國國務院和商務部採取的這些行動，目的在限制柬埔寨軍方與情報單位取得美國的國防物資和技術服務。然而，洪森以貶低美國武器與裝備的品質反制。

洪森在臉書上的貼文指出，「我下令所有軍方單位，立即審查柬埔寨現有武器與軍品。(我們)必須召回所有美國的武器和軍品，如果有的話，將他們收進倉庫或者予以摧毀。」他說，「(美國的武器禁運)是對下一代柬埔寨政府領導人的警告：如果你們想要一個獨立的國防部門，請勿使用美國武器。」

洪森也以阿富汗為例表示，「使用美國武器讓許多人打敗仗。」

在11月間，華府制裁兩名柬埔寨官員，因為他們被控涉及與美國資助的雲壤海軍基地(Ream Naval Base)有關的貪污案。

柬埔寨的長期領導人是中國在亞洲的親密夥伴之一，而柬埔寨政府一直在拆除暹羅灣雲壤基地的設施。雲壤基地的興建部分使用了美國的資金，並成為美國演習的場地之一。

最近幾年來，雲壤基地已經成為美國和柬埔寨關係中的痛處，美國懷疑，這處基地已被轉為供中國使用。但洪森一再否認。

北京因為越來越強勢宣稱幾乎擁有南海全部主權的主張，升高了中國與多個東南亞國家的緊張；然而，柬埔寨卻越來越像是中國的盟友。

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