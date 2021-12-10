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入侵烏克蘭？俄參謀總長斥假新聞 暗示將軍事壓制

編譯張佑生／綜合9日電
烏克蘭士兵7日在頓內次克與分離分子的緩衝區站崗。（美聯社）
烏克蘭士兵7日在頓內次克與分離分子的緩衝區站崗。（美聯社）

西方國家懷疑俄國軍隊在烏克蘭邊界集結，可能有意入侵，美國總統拜登7日為此特別與俄國總統普亭舉行視訊峰會。俄軍參謀總長瓦列里•格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將俄軍準備入侵烏克蘭的報導斥為「假新聞」，並表示西方國家提供烏克蘭直升機、無人機、偵察機、反戰車飛彈在先，讓烏克蘭放膽愈來愈挑釁，造成烏東局勢動盪。格拉西莫夫語帶玄機表示，烏克蘭的軍事挑釁將被壓制。

格拉西莫夫9日在新聞發布會向外國武官表示，據稱俄羅斯準備「入侵」烏克蘭的消息是虛假的──國內的軍事行動不需要通知。

據俄羅斯衛星通訊社消息，格拉西莫夫在新聞發布會上指出，北約國家過分關注俄羅斯境內的部隊調動情況，在作戰訓練過程中重新部署部隊對任何國家武裝力量而言都是慣用做法。國內的軍事行動不需要通知。大眾傳媒散播的關於俄羅斯準備入侵烏克蘭是假消息。格拉西莫夫同時強調，為武力解決頓巴斯局勢而進行的任何挑釁都將被撲滅。格拉西莫夫表示，向烏克蘭提供直升機、無人機和飛機會促使烏克蘭政府採取尖銳和危險的步驟，美國方面正在加劇本已緊張的局勢。

據悉，最近，西方媒體掀起了一股新的以「俄羅斯入侵」烏克蘭為主題的新聞浪潮。基輔首先聲稱，他們沒有在自己邊境集結軍隊，但隨後也開始重申莫斯科有攻擊鄰國的計畫。俄羅斯多次否認這些指控，並強調這些指控主要是用作將更多北約部隊和裝備帶向俄羅斯邊境集結的藉口。

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