蘇聯解體30年 俄人最恨戈巴契夫

一份最新的俄羅斯民調顯示，俄國民眾認為前蘇聯時代最可恨的人是戈巴契夫。圖為戈巴契夫(左)1991年參加人民代表大會資料照。（美聯社)

今年是蘇聯解體30周年，一份最新的俄羅斯民調 顯示，俄國 民眾認為前蘇聯時代最可恨的人是一手促成蘇聯瓦解的前領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），恨意尤甚當年恐怖統治的史達林（Joseph Stalin）。

今日俄羅斯（RT）報導，由官方「俄羅斯輿論研究中心」（WCIOM）所做的最新研究另發現，人類進入太空第一人的前蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin），是當代俄國民眾最敬愛的前蘇聯時期人物。

民調訪查約1600人，20%的受訪者列戈巴契夫為前蘇聯時代最可恨的人，比例遠高於其他人物。

戈巴契夫自1985年起成為領導人，直至1991年蘇聯垮台，被認為是20世紀最重要人物之一。然而他雖在外國人士眼裡有高度評價，許多俄羅斯國內民眾卻對他恨之入骨，把蘇聯解體後的經濟危機致生活水準驟降、俄國在世界舞台地位今非昔比的怨氣，全怪到他頭上。

11%的受訪者認為史達林最可恨，僅次於戈巴契夫，但並列第二者還包括殘暴的秘密警察頭子貝利亞（Lavrentiy Beria）、史達林繼任者赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）。

調查發現，25歲以下的年輕俄國人尤其不喜歡史達林。自1924到1953年統治蘇聯的史達林雖帶領國家打贏二次大戰，但在國內實施高壓統治讓人聞之色變。

對某些俄國人來說，他是二戰時的英雄領袖，但對另一部分人，史達林是個暴君。兩極化的情形在這份WCIOM民調裡特別明顯，史達林雖高居第二可恨，卻也是最敬愛人物的第三（20%的受訪者最敬愛史達林）。

41%的受訪者認為加加林是前蘇聯時代最可敬的人，22%的人認同二戰名將朱可夫（Georgy Zhukov），成為民調裡前兩名最受敬愛的前蘇聯時期人物。