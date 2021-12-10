我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

「縱火燒活人」 緬軍遭控射殺11人含5兒童

編譯張君堯／綜合9日電
緬甸士兵被控在一個村莊圍捕並開槍射擊，造成多達11人死亡，還縱火焚燒屍體。圖為被燒焦的村民遺體。(美聯社)
緬甸士兵被控在一個村莊圍捕並開槍射擊，造成多達11人死亡，還縱火焚燒屍體。圖為被燒焦的村民遺體。(美聯社)

據當地人士和媒體報導，緬甸士兵被指控在當地一個村莊圍捕並開槍射擊，造成多達11人死亡，最終還縱火焚燒屍體。

「衛報」報導，社群媒體上7日傳出緬甸西北部實皆省（Sagaing）一處村莊燒焦屍體的照片和影片。據悉，這些影像是在受害者被槍殺和燒毀後不久拍攝的。報導指出，其中一些受害者被火焚燒時甚至「還活著」。

自2月1日緬甸軍政府奪權以來，該地區反對軍事統治的人建立一支民兵，並與軍政府發生激烈鬥爭。一位自稱親臨現場的人士向美聯社提供的說法與緬甸獨立媒體對事件的描述大致相符。該地區一名不願透露姓名的志願援助人員通過電話向路透透露「軍隊於7日進入這個村莊，受害者在上午11時左右被殺」。

該志願者援引目擊者的說法指出「軍隊只是殘忍地殺害他們能找到的任何人」，另一位與美聯社聯繫的目擊者證實這一說法，稱大約50名士兵於7日上午11時左右進入村莊，並抓住任何未能逃離的人，他還補充說，被捕的人不是當地反抗組織的成員，俘虜的雙手被綁在身後並被縱火焚燒。

緬甸媒體報導稱，這些士兵似乎是為了報復當天早上反對組織發動的襲擊。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）知悉此事件後深表關切，並強烈譴責此類暴力行為，稱「可靠報導表明，遇難者中有5名兒童」。目前軍政府尚未對這些指控發表評論。

緬甸 縱火 社群媒體

上一則

歷時139年 聖家堂主樓封頂 聖母塔點亮12角星

下一則

厄瓜多葬禮送別好友「開棺載屍兜風」 挨批褻瀆遺體

延伸閱讀

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟
「放火燒活人」緬甸政府軍遭控血洗村莊 殺11人含5兒童

「放火燒活人」緬甸政府軍遭控血洗村莊 殺11人含5兒童

棄屍畫面曝光 子弒家暴父 「大卸六塊」深夜行李箱運屍

棄屍畫面曝光 子弒家暴父 「大卸六塊」深夜行李箱運屍
洛興雅人告臉書「助長仇恨」 求償1500億美元

洛興雅人告臉書「助長仇恨」 求償1500億美元

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月與中國國務院總理李克強（右）在北京人民大會堂參加簽字儀式。（美聯社）

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

2021-12-06 09:58

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？