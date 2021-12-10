歷時139年 聖家堂主樓封頂 聖母塔點亮12角星

西班牙聖家堂的聖母塔封頂，8日晚舉行塔頂星星亮燈儀式。（取材自推特）

歷時139年尚未完工的西班牙巴塞隆納名勝 聖家堂的塔頂之星8日首次點亮，標誌著教堂內主塔樓──聖母塔正式封頂。

綜合媒體報導，聖家堂在今年9月宣布進入最後工程，現在教堂的第二高塔「聖母瑪利亞塔」（tower of the Virgin Mary）被冠上直徑7.5公尺、重5噸的12角星星後，首次被點亮，將為城市的天際線帶來不一樣的景色。教宗方濟各 也特別透過線上直播參與儀式。方濟各表示，「在聖母瑪利亞塔之星在聖家堂大教堂被點亮的這一刻，我帶著方濟各會親切的問候，與來自羅馬的所有人一起，我還要向這座偉大城市中最貧困的人們、生病以及受新冠大流行影響的人致以問候。」

這顆12角星重達5.5噸，由鋼鐵和玻璃製成，11月29日剛被安放在138米高的聖母塔頂端。聖母塔塔尖的形狀源於「伯利恆之星（Star of Bethlehem）」，也被稱作聖誕之星或者耶之星。

8日恰逢天主教一年一度的聖母無染原罪瞻禮，歷史性的亮燈儀式吸引數千人共同見證，有民眾形容這是「里程碑的一刻」。

聖家堂是西班牙建築大師高第（Antoni Gaudi）的遺作，也是世界上唯一尚未完工就被列入世界遺產名錄的教堂建築。高第自1882年開始主持該工程，資金來源主要靠個人捐款，直至他73歲（1926年）意外被電車撞倒去世時，教堂僅完工了不到四分之一。

聖家堂原本預計於2026年，即高第逝世100周年之際竣工，但因新冠疫情 等原因一再推遲，至2030年才能竣工。迄今，聖家堂已經修建了139年。