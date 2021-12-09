烏克蘭邊境局勢緊張 拜登：不考慮派兵保衛

烏克蘭和西方國家擔心，俄國在烏克蘭附近大規模軍事集結，恐暗示莫斯科有意入侵烏國，圖為7日兩位烏國士兵在與頓內次克親俄叛軍分隔線附近巡邏。（美聯社）

美國總統拜登 剛與俄羅斯總統普亭 結束兩小時的視訊峰會，普亭不出意料的要求北約停止東擴和烏克蘭 不得加入北約。拜登會後表示，針對俄國在烏克蘭邊境的軍事集結「不考慮派兵保衛烏克蘭」。

衛報報導，拜登在與普亭進行對話以避免軍事危機後，向記者表示派遣美國軍隊「不在談判桌上」，但也警告普亭「如果俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，將產生『嚴重後果』」，並表示美國將為烏克蘭軍隊提供防禦能力。

拜登還表示，希望宣布俄國與至少4名北約成員國舉行「更高級別的會議」，以解決俄國當局的抱怨。拜登表示，希望能夠在10日前宣布這些會議。普亭也說，「會談是非常開放、實質性的，我會說是建設性的。無論如何，我希望美方對我們會晤的結果有同樣的看法，我們可以繼續這種對話」。

美國總統拜登表示「不考慮派美國軍隊保衛烏克蘭」，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結。（Getty Images）

拜登和普亭7日的線上峰會似乎沒有取得進展，俄媒更用諷刺方式表達美方的要求：「俄羅斯應該停止威脅烏克蘭」。俄媒嘲諷表示，「俄國應該坐視英美駐軍烏克蘭、設立生化實驗室、進口大量的反裝甲武器，建立大部分北約盟國都不曾享有的全面軍事合作關係」，此外「俄國『有義務』供應烏克蘭穩定的天然氣，因為這樣才不會被視為拿能源來要脅。一旦烏克蘭加入北約，莫斯科就算不表示歡迎也該保持安靜，這才是優雅、不具威脅的行為」。

但克里姆林宮聲明表明「俄羅斯尚未放棄談判」，拜登定於9日與烏克蘭總統澤倫斯基會談。

盧森堡德語報紙「Tageblatt」社論則警告，普亭並不是可靠可信的夥伴。社論質疑，「假如烏克蘭放棄加入北約，普亭能提供什麼樣的長期安全保障？能否尊重烏克蘭的主權及領土完整？」社論指出，莫斯科1994年簽署「布達佩斯備忘錄」時，有類似承諾，換取基輔交出全球第三大核武庫。然而事後克里米亞半島被併吞，烏東分離勢力猖獗。