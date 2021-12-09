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白俄反制歐美經濟制裁 明年起禁止西方食品進口

編譯中心／綜合8日電

美國、歐洲與白俄羅斯間的關係日益緊張，在歐美擴大對白俄羅斯的經濟制裁後，白俄羅斯7日宣布，要禁止從數個西方世界國家進口食物。

白俄政府頒布的法令指出，明年1月1日起，將禁止從歐盟、美國、加拿大、英國、挪威和其他幾個國家進口多種食品。當局在聲明中說：「我們已經採取報復行動了，這是因為西方世界國家不斷試著要把非法制裁的壓力施加在我國身上。」

白俄當局公布了一長串禁止進口的食品名單，當中包括肉類、乳製品、蔬菜、甜食和鹽，並補充道，未來可能還有更多產品會被禁。白俄政府表示，禁令將執行6個月。

白俄表示，2021年前10個月，從那些受禁令影響的國家進口到白俄的食品，價值超過5.3億美元。但同時表示，顧及白俄人民的「利益」，包括嬰兒食品在內的部分品項將不受禁令限制。

白俄政府補充道：「凡是白俄羅斯不生產的商品，進口商、製造業者、連鎖的零售商將專注在使用對本國友善國家提供的替代性產品。」這顯然是在向俄羅斯示好。

美國、歐盟、英國、加拿大之所以擴大對白俄的制裁，是因為白俄強人總統魯卡申柯的連任出現爭議並引發抗議後，他出手鎮壓。

白俄羅斯 歐盟 英國

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