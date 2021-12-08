洛興雅人告臉書「助長仇恨」 求償1500億美元

緬甸洛興雅難民控告社群媒體臉書。(美聯社)

在緬甸 備受歧視 的洛興雅難民，6日控告臉書 求償1500億美元，指控這家社群媒體龍頭未能遏制平台上的仇恨言論，加劇了對弱勢少數族裔的暴力。臉書尚未對這項訴訟發表評論。

洛興雅人向在加州法院提交的訴訟指出，臉書使用的演算法助長了不實訊息和極端主義，並轉化為真實世界的暴力。他們認為，許多易受影響的用戶在臉書演算法推薦下加入日益極端的團體，甚至受到專制政客和政權所利用。

這份法院文件說，不可否認的現實是，在仇恨、分裂和假新聞的推波助瀾下，臉書發展的後果，讓數十萬名洛興雅人的生活被毀。

臉書在2010年在軍政府結束統治、緬甸邁向民主化之際進入當地，初期免收數據費用而大受歡迎。截至2021年1月，臉書在緬甸擁有2878萬用戶，占該國52%人口。

緬甸洛興雅難民控告社群媒體臉書。(美聯社)

有臉書員工表示：「在過去的五年裡，緬甸幾乎整個國家同時開始上網，但數位素養相當低。他們沒有抵抗病毒式虛假訊息的抗體。」在臉書，使用緬甸語搜索可輕易找到攻擊種族的仇恨言論，而臉書明知相關現象，卻沒有投入足夠資源來遏止這個問題。

以穆斯林為主的洛興雅人在緬甸飽受歧視，在2017年一項緬甸軍方支持的行動中，數十萬洛興雅人被驅趕越過孟加拉邊界，直到現在仍棲居於難民營中。聯合國已表示，這項行動等同於種族滅絕。

還有許多洛興雅人則仍留在緬甸，他們不被准許擁有公民權，而且遭受社區暴力、以及軍政府的官方歧視。

臉書已在美國和歐洲面臨施壓，要求他們採取行動箝制不實訊息，特別是有關選舉與新冠病毒疫情的資訊。