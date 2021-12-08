我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

珍珠港事件80周年 近百名日本政客參拜靖國神社

編譯中心／綜合7日電
日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」共99名成員，7日上午前往供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜，這是他們2年多以來首度集體參拜。（美聯社）
日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」共99名成員，7日上午前往供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜，這是他們2年多以來首度集體參拜。（美聯社）

日本右翼團體「大家一起參拜靖國神社國會議員會」約100名成員，7日參拜了靖國神社。值得注意的是，今年12月7日是「珍珠港事件」80周年紀念日。1941年12月7日，日本海軍偷襲珍珠港，致使2000多名美軍官兵死亡、多人受傷。　　　

日媒報導，7日上午，近百名政客集體參拜了靖國神社，當中有9位是日本首相岸田文雄內閣成員，包括經濟產業副大臣細田健一、環境副大臣務台俊介等。

這是2019年秋季例行大祭後，近2年以來首次集體參拜，此前因新冠疫情和眾院選舉等原因沒有參拜。在參拜後的記者會上，該團體會長尾辻秀久表示，希望岸田文雄「能盡快參拜」。　　

據韓聯社報導，南韓外交部7日表對此事表示憂慮和遺憾。南韓外交部強調，只有正視歷史，虛心反省過錯，並用行動展示其誠意，才能贏得國際社會的信任。　

在政客參拜靖國神社的同時，日本防衛大臣岸信夫7日針對珍珠港事件80周年說：「這是重新回顧日美關係歷史的重要機會。」

岸信夫表示，美日從二戰的敵對國，到今天變成共享價值觀同盟國，「日美和解價值」值得深思。他還說，日美同盟已成為印度太平洋地區，甚至是全球和平與穩定的基礎。

此外，日本陸上自衛隊7日也在青森縣與美國陸戰隊首度實施根據「遠征前進基地作戰」（EABO）構想的聯合演訓。日媒報導，這是美軍的作戰構想，主要因應台灣、西南群島發生戰爭時，如何牽制中國。

這個新構想是將有飛彈等裝備的小規模部隊分散布署到島嶼並確保攻擊據點，以對抗敵方飛彈網。日本自衛隊也正計畫在沖繩縣宮古島、石垣島布署飛彈部隊，一旦有緊急狀況，來自沖繩縣外的機動師團、旅團也將展開布署。

日本 靖國神社 岸田文雄

上一則

獵豹叼走6歲童 印度媽狂追1公里、揮棍單挑救兒

下一則

印俄峰會續推軍購案 專家：美為抗中大局不會制裁

延伸閱讀

珍珠港事件80周年 日防相：回顧歷史重要機會

珍珠港事件80周年 日防相：回顧歷史重要機會
日媒：日相施政演說 拒加入「挺台」字句

日媒：日相施政演說 拒加入「挺台」字句
日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調

日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調
日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調

日相岸田文雄重申盼盡速訪美 正持續協調

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心