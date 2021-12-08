珍珠港事件80周年 近百名日本政客參拜靖國神社

日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」共99名成員，7日上午前往供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜，這是他們2年多以來首度集體參拜。（美聯社）

日本 右翼團體「大家一起參拜靖國神社 國會議員會」約100名成員，7日參拜了靖國神社。值得注意的是，今年12月7日是「珍珠港事件」80周年紀念日。1941年12月7日，日本海軍偷襲珍珠港，致使2000多名美軍官兵死亡、多人受傷。

日媒報導，7日上午，近百名政客集體參拜了靖國神社，當中有9位是日本首相岸田文雄 內閣成員，包括經濟產業副大臣細田健一、環境副大臣務台俊介等。

這是2019年秋季例行大祭後，近2年以來首次集體參拜，此前因新冠疫情和眾院選舉等原因沒有參拜。在參拜後的記者會上，該團體會長尾辻秀久表示，希望岸田文雄「能盡快參拜」。

據韓聯社報導，南韓外交部7日表對此事表示憂慮和遺憾。南韓外交部強調，只有正視歷史，虛心反省過錯，並用行動展示其誠意，才能贏得國際社會的信任。

在政客參拜靖國神社的同時，日本防衛大臣岸信夫7日針對珍珠港事件80周年說：「這是重新回顧日美關係歷史的重要機會。」

岸信夫表示，美日從二戰的敵對國，到今天變成共享價值觀同盟國，「日美和解價值」值得深思。他還說，日美同盟已成為印度太平洋地區，甚至是全球和平與穩定的基礎。

此外，日本陸上自衛隊7日也在青森縣與美國陸戰隊首度實施根據「遠征前進基地作戰」（EABO）構想的聯合演訓。日媒報導，這是美軍的作戰構想，主要因應台灣、西南群島發生戰爭時，如何牽制中國。

這個新構想是將有飛彈等裝備的小規模部隊分散布署到島嶼並確保攻擊據點，以對抗敵方飛彈網。日本自衛隊也正計畫在沖繩縣宮古島、石垣島布署飛彈部隊，一旦有緊急狀況，來自沖繩縣外的機動師團、旅團也將展開布署。