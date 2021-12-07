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莫迪、普亭峰會 印俄簽28項協定

編譯中心╱綜合6日電
印度總理莫迪（左）6日與來訪的俄羅斯總統普亭（右）舉行高峰會，並見證28項協定或備忘錄的簽署。(美聯社)
印度總理莫迪（左）6日與來訪的俄羅斯總統普亭（右）舉行高峰會，並見證28項協定或備忘錄的簽署。(美聯社)

印度總理莫迪今天與來訪的俄羅斯總統普亭舉行高峰會，兩人重申印度與俄羅斯「特殊且具特權的戰略夥伴關係」，並見證28項協定或備忘錄的簽署。

莫迪在峰會開幕致詞中說，雖然世界地緣政治不斷改變，但「印度與俄羅斯的友誼始終如一」；普亭則讚揚印度是一個「強權」及「經過時間考驗的朋友」。

兩人在會中見證28項官方及民間協議和備忘錄的簽署，涵蓋貿易、能源、科技、智慧財產權、太空、地質探勘、文化交流及教育等。印度外交部表示，這反映出兩國關係的多元樣貌。

根據外交部公布的清單，簽署的協議和備忘錄中有9項為官方性質，包括2021-2031軍事技術合作協議、科技暨創新合作路線圖、太空技術保護協定等；其餘則為產業、公司或學術機構之間的備忘錄。

兩人會後發表了長達99個條目的聯合聲明，提到印度與俄羅斯訂下目標，盼於2025年把雙邊貿易提升到300億美元，也希望在俄羅斯遠東地區及印度各省之間進行更廣泛的跨區域合作。

香港01引述央視新聞報導，印度5日向20名巴基斯坦外交官和其他官員發放簽證，巴基斯坦同日發放6名印度特使和其他工作人員簽證，為印巴兩國恢復正常的外交關係鋪平道路。印度2019年8月宣布取消此前憲法賦予印控克什米爾地區的特殊地位，隨後，巴基斯坦總理辦公室發表聲明稱，決定降低與印度的外交關係級別並中斷雙邊貿易。

印度 俄羅斯 太空

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