兩月換三人 奧地利內政部長內哈默接總理

奧地利新總理內哈默6日宣誓就職。（ 路透）

奧地利內政部 長內哈默（Karl Nehammer）今天宣誓就職，成為該國兩個月以來的第三位總理，他的即刻挑戰是如何帶領國家挺過新一波疫情 ，並挽救因前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）捲入貪腐醜聞而下跌的人民黨民調 。

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）在維也納霍夫堡王宮（Hofburg Palace）見證內哈默宣誓就職。

庫爾茨10月因涉貪腐醜聞下台，庫爾茨的盟友、時任外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）接下總理大位。庫爾茨12月2日宣布辭去保守派人民黨黨魁一職後數小時，查倫柏也提出辭呈；人民黨並於3日提名49歲的內哈默出任黨主席和總理。

內哈默首先進行內閣改組，重新命查倫柏出任外交部長，並任命新的財政、內政和教育部長。新的內閣成員也已與內哈默一起宣誓就職。人民黨並希望它與綠黨（Green party）所組成的聯合政府，能擺脫庫爾茨的醜聞，繼續前行。

中央社引述法新社報導，庫爾茨將權力集中於自身及一小群親信，與之相比，在內哈默執政下，人民黨的地方領導人有望發揮更大的影響力。

出生於維也納的內哈默自2020年1月擔任內政部長，同年11月，奧地利發生國內首起聖戰士攻擊，造成四人死亡。

奧地利11月22日重返部分封城以遏阻COVID-19確診數飆升，內哈默的即刻挑戰就是在新一波疫情的陰影下帶領國家度過艱難凜冬。

此外，內哈默也將希望能挽救人民黨民調，自從爆出庫爾茨醜聞以來，人民黨民調已落後立場中間偏左的社會民主黨（Social Democrats），跌至第二。