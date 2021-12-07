法國川普首場造勢爆衝突 慘遭「鎖頭」掛彩

法國極右派名嘴澤穆爾宣布角逐明年總統大選，更把強烈的反移民主張帶入選戰，不過在他第一次競選活動中似乎就「踢鐵板」，被反對者一把抓住「鎖頭」。(取材自推特)

有「法國川普」之稱的法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour），上周正式宣布角逐明年總統大選，更把強烈的反移民主張帶入選戰，不過在他第一次競選活動中就「踢鐵板」，被反對者一把抓住「鎖頭」。

英國衛報報導，曝光的影片顯示，5日在巴黎附近的一場激烈集會上，現場發生支持者將椅子扔向反種族主義 者的衝突事件，有人把椅子扔向身穿印有「反種族主義」T恤的活動人士。澤穆爾在隨扈的保護下仍被一名反對他的男子抓住進行「鎖頭」，當時他正走向舞台，一名男子突然猛力抓住他，導致他手腕受傷。

澤穆爾選在巴黎郊區的一個展覽中心舉辦他的第一場競選活動，每每他提到減少移民，即有成千上萬的支持者為他歡呼，而每每提到現任總統馬克宏 （Emmanuel Macron）都會被抱以大量噓聲，澤穆爾疾呼「賭注是巨大的，如果我贏了，那將是贏回世界上最美麗的國家的開始」。

澤穆爾曾發誓如果他當選，將把移民減少到幾乎為零，並大幅加強入籍程序，並驅逐失敗的尋求庇護者和非法移民 。

不過最新調查顯示，如果現在就舉行選舉，澤穆爾將在第一輪就被淘汰，馬克宏則有望擊敗雷朋（Marine Le Pen）獲勝，但分析人士警告稱「結果仍存在高度不確定性」。

澤穆爾矢言他若當選，會把移民人數降至趨近於零，同時大幅收緊入籍程序、驅逐尋求庇護者與非法移民。

澤穆爾再次強調法國人被移民「取代」的危險，呼應頗受白人至上主義者歡迎的「大換血」理論，這類想法投不少支持者所好。

來自巴黎郊區的60歲公務員赫里納在集會上說：「你只要走到街上就能看到。」「當我搭乘大眾運輸時，我幾乎沒聽到周圍有人說法語。」同樣來自巴黎郊區的54歲影印機技術員伯里認為自己所住之處已和他自小長大的社區不一樣了，「我周遭所及不再都是『我們法國人』」。

65歲的外科醫師歐哈納說，澤穆爾已成功讓移民躍登競選熱門話題之一。「無論有沒有當選，他已贏了造勢」。