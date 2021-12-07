翁山蘇姬被扣2罪首遭判刑 國際譴責促立即釋放

翁山蘇姬（左）6日因煽動群眾對抗軍政府及違反防疫規定遭判刑四年。圖為2016年，翁山蘇姬在奈比多與緬甸國防軍總司令敏昂萊（右）交談。（美聯社）

遭罷黜的緬甸 文人政府領袖翁山蘇姬 ，6日因煽動群眾對抗軍政府及違反新冠肺炎防疫 規定，在首都奈比多的閉門審判中遭判刑四年。這是翁山蘇姬今年2月遭軍方政變軟禁後，首度被判刑。聯合國、歐盟、英國和國際特赦組織隨即譴責這項判決，並要求緬甸當局立即釋放她。

國營緬甸廣播電視台報導，遭罷黜的緬甸文人領袖翁山蘇姬獲得軍政府領袖部分赦免，被判處的刑期因此由4年減為2年，遭罷黜的前總統溫敏也因為相同指控遭判4年徒刑，他們兩人暫時還不會入監服刑。翁山蘇姬與溫敏將在首都奈比多因其他指控受審。

76歲的翁山蘇姬面臨11項指控，包括多起貪腐指控，以及違反國家機密法、電信法和新冠肺炎防疫規範，被國際特赦組織形容為「荒誕不經」、「偽造」的指控，如果罪名都成立，最高刑期累計恐超過100年。聯合國、歐盟、英國和國際特赦組織譴責此舉為「政治追殺」，要求軍政府立即無條件釋放所有政治犯。

BBC報導，翁山蘇姬在去年大選期間戴口罩和面罩，向一群支持者揮手致意，這件事被判決違反防疫規定罪名成立。另外，她被軟禁後，執政黨全國民主聯盟代替她發布聲明，呼籲民眾挺身反對政變，這件事被判決煽動暴亂罪名成立。

緬甸軍方今年2月1日發動政變罷黜翁山蘇姬，並將她軟禁在未公開地點，國內掀起一連串抗議活動，當局對異議人士展開鎮壓行動，造成多人死傷。

翁山蘇姬的支持者表示，這些罪名毫無根據，目的是要結束她的政治生涯，並在軍方鞏固大權之際讓她官司纏身。

在奈比多舉行的審判不對媒體開放，軍政府的公共資訊管道也未提到相關訴訟。翁山蘇姬的律師被禁止對媒體和大眾發言。翁山蘇姬在審判過程中只能與律師短暫接觸，軍政府也不准外交官看望她。

美聯社報導，6日的判決恐將進一步使緬甸國內緊張加劇。位於泰國的非營利組織「援助政治犯協會」（AAPP）指出，自2月以來，已有約1300名平民在緬甸各地的非暴力示威中，遭維安部隊以致命武力鎮壓喪生。5日就有反對軍政府和呼籲釋放翁山蘇姬與其他遭關押的文人政府官員的抗議遊行，據稱緬甸最大城仰光有一輛軍用卡車「故意」高速衝撞一場約30人參加的遊行，其中至少3人恐因此喪命。

華盛頓郵報報導，專家指出，軍政府想透過比先前更嚴厲的待遇，完全消除翁山蘇姬這個政治威脅。翁山蘇姬1989年到2010年數度被軍政府軟禁在仰光湖畔自家，但公眾知道她的動向，而且她還能在自家大門後方短暫現身，並與外交官對話。