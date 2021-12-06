我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

開門就染Omicron？完整接種者 沒出防疫旅館也確診

印尼東爪哇火山又噴發 強風暴雨搜救困難喊卡

中央社／雅加達6日綜合報導
塞梅魯火山上周末爆發，造成14死數十傷，圖為軍人、警察和居民徒手挖泥搶救受困者。（路透）
塞梅魯火山上周末爆發，造成14死數十傷，圖為軍人、警察和居民徒手挖泥搶救受困者。（路透）

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）今天再度噴出火山灰，迫使搜救工作喊卡。官員稍早警告居民仍須保持警惕，而搜救工作一度因強風豪雨喊停。

法新社最新消息指出，由於今天又有火山活動，搜救任務暫停。

路透社稍早報導，塞梅魯火山上周末爆發，造成14死數十傷，上千人緊急疏散。

這座爪哇島上最高的山峰4日劇烈噴發，火山灰直噴天際、覆蓋周圍村莊，造成14人死亡與數十人受傷。

空拍畫面顯示，屋頂從灰濛濛的景觀中露出，地面上則是軍人、警察和居民徒手挖泥搶救受困者。

塞梅魯火山觀測所（Semeru Volcano Observatory）今天警告民眾遠離火山，因為據傳已經有焦急的居民返回住家查看身家財產和飼養的牲畜。

觀測所說：「塞梅魯火山仍處2級狀態，在這個級別民眾必須格外警惕，因為潛在威脅仍然存在。」

超過50人在火山噴發中受傷，大部分是燒傷。熔岩流也摧毀了連接東爪哇省瑪琅市（Malang）和鄰近地區盧馬姜縣（Lumajang）的重要橋梁。

路透社目擊者表示，在桑柏烏勒（Sumberwuluh）地區，兩輛卡車被半埋在火山灰裡，強風讓復原工作突然喊停。

超過千人無法返回家園，當局已設置公共廚房和衛生設施因應。

有線電視新聞網（CNN）印尼頻道報導，創傷治療小組已前往災區協助受火山噴發影響的兒童，同時裝有米、毛毯、衣服等民生必需品的數百個救援包物資已送往災區。

塞梅魯火山是印尼100多座活火山之一，該國位處太平洋火環帶，板塊活動活躍。

塞梅魯火山上周末爆發，造成14死數十傷。（Getty Images）
塞梅魯火山上周末爆發，造成14死數十傷。（Getty Images）

印尼 火山噴發 警察

上一則

英祭入境限制堵Omicron 專家轟：馬都跑了才關門

下一則

西班牙聖家堂「百年蓋不完」138公尺第2高塔將完工

延伸閱讀

印尼東爪哇火山噴發1.5萬公尺 居民急撤1死41傷

印尼東爪哇火山噴發1.5萬公尺 居民急撤1死41傷
印尼塞梅魯火山噴發 至少1死41傷數千居民逃離

印尼塞梅魯火山噴發 至少1死41傷數千居民逃離
印尼東爪哇火山噴發 居民急撤離傳出至少一死

印尼東爪哇火山噴發 居民急撤離傳出至少一死
印尼：即日起所有入境國際旅客 必須強制隔離10天

印尼：即日起所有入境國際旅客 必須強制隔離10天

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局