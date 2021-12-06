緬甸軍車撞抗議民眾至少5死 軍方連月鎮壓已釀1300死

反軍政府統治的緬甸民眾5日在仰光示威抗議。（Getty Images）

反軍政府統治的緬甸 民眾，今天在商業大城仰光示威抗議，目擊者及號召抗爭的組織表示，一輛軍卡衝撞和平遊行 的人群，緬甸國營電視台報導，11名抗議民眾被捕，當中3人傷勢嚴重；緬甸新聞入口網站今日緬甸（Myanmar Now）則報導，造成5人死亡，還有至少15名民眾被捕。

美聯社報導，緬甸軍政府今年2月1日發動政變，文人政府領袖翁山蘇姬 （Aung San Suu Kyi）被罷黜並且被控涉及10多項刑案，首案將在6日宣判，因此仰光今天至少爆發3起示威抗爭，至少造成3人死亡。現場目擊者當天早前向路透指出，有數十人受傷。

上傳至社群媒體的一段影音顯示，一輛高速行駛的小軍卡追撞示威民眾，10多名民眾紛紛竄逃，畫面當中收錄群眾喊叫：「有車…救命！撞到孩子了…噢！…死了…跑，快跑！」

一名目擊者告訴美聯社，他所在的街頭，抗議民眾不過才遊行了2分鐘，一輛軍卡就追撞他們，以致3人動也不動倒在路邊，恐已死亡。這位目擊者說，隨後大約5名武裝士兵跳下車並追逐抗議民眾，同時開火又逮捕被軍卡追撞的年輕人，至少10人被捕。

一名死裏逃生的示威者向路透表示，他被撞倒跌在一輛貨車面前，一名士兵用步槍毆打他，而他把士兵推開；該士兵隨後向他開槍，幸而他成功逃離。

發動抗爭的組織「仰光人民罷工」（Yangon People's Strike）表示，大約30人參與今天的街頭遊行，媒體上傳網路的影音顯示，抗議民眾手持翁山蘇姬的畫像，並且高喊立即釋放這位被囚禁的文人政府領袖。

策動這起示威的成員說，他們發動類似的抗議就是要號召當地民眾站出來反軍政府。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自從軍方掌權以來，安全部隊先前也曾駕車攻擊抗議民眾，他們還無限制開火，約莫1300名民眾喪命。

軍方連月鎮壓示威已造成逾1300人死亡，軍方則稱被殺死的示威者都是煽動暴力者，並表示發動政變是因去年11月由翁山蘇姬所屬全民盟勝出的大選受操控，不過選委會否認指控。翁山蘇姬自軍方政變後被拘押至今，被控煽動反軍方及違反國家機密法、貪腐和選舉舞弊等多項罪名，面臨數十年牢獄之災。