我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

緬甸軍車撞抗議民眾至少5死 軍方連月鎮壓已釀1300死

編譯中心／綜合5日電
反軍政府統治的緬甸民眾5日在仰光示威抗議。（Getty Images）
反軍政府統治的緬甸民眾5日在仰光示威抗議。（Getty Images）

反軍政府統治的緬甸民眾，今天在商業大城仰光示威抗議，目擊者及號召抗爭的組織表示，一輛軍卡衝撞和平遊行的人群，緬甸國營電視台報導，11名抗議民眾被捕，當中3人傷勢嚴重；緬甸新聞入口網站今日緬甸（Myanmar Now）則報導，造成5人死亡，還有至少15名民眾被捕。

美聯社報導，緬甸軍政府今年2月1日發動政變，文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被罷黜並且被控涉及10多項刑案，首案將在6日宣判，因此仰光今天至少爆發3起示威抗爭，至少造成3人死亡。現場目擊者當天早前向路透指出，有數十人受傷。

上傳至社群媒體的一段影音顯示，一輛高速行駛的小軍卡追撞示威民眾，10多名民眾紛紛竄逃，畫面當中收錄群眾喊叫：「有車…救命！撞到孩子了…噢！…死了…跑，快跑！」

一名目擊者告訴美聯社，他所在的街頭，抗議民眾不過才遊行了2分鐘，一輛軍卡就追撞他們，以致3人動也不動倒在路邊，恐已死亡。這位目擊者說，隨後大約5名武裝士兵跳下車並追逐抗議民眾，同時開火又逮捕被軍卡追撞的年輕人，至少10人被捕。

一名死裏逃生的示威者向路透表示，他被撞倒跌在一輛貨車面前，一名士兵用步槍毆打他，而他把士兵推開；該士兵隨後向他開槍，幸而他成功逃離。

發動抗爭的組織「仰光人民罷工」（Yangon People's Strike）表示，大約30人參與今天的街頭遊行，媒體上傳網路的影音顯示，抗議民眾手持翁山蘇姬的畫像，並且高喊立即釋放這位被囚禁的文人政府領袖。

策動這起示威的成員說，他們發動類似的抗議就是要號召當地民眾站出來反軍政府。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自從軍方掌權以來，安全部隊先前也曾駕車攻擊抗議民眾，他們還無限制開火，約莫1300名民眾喪命。

軍方連月鎮壓示威已造成逾1300人死亡，軍方則稱被殺死的示威者都是煽動暴力者，並表示發動政變是因去年11月由翁山蘇姬所屬全民盟勝出的大選受操控，不過選委會否認指控。翁山蘇姬自軍方政變後被拘押至今，被控煽動反軍方及違反國家機密法、貪腐和選舉舞弊等多項罪名，面臨數十年牢獄之災。

緬甸 翁山蘇姬 遊行

上一則

日本免費「猛男圖庫」好奇特 網友：啥時能用？

下一則

挪威送的「聖誕友誼樹」好乾癟 英網友：我們開戰了？

延伸閱讀

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

南加內陸兩華女涉情色交易被拘
翁山蘇姬煽動叛亂案 傳判決延至12月6日出爐

翁山蘇姬煽動叛亂案 傳判決延至12月6日出爐
翁山蘇姬被控多項罪名 煽動叛亂案30日首先宣判

翁山蘇姬被控多項罪名 煽動叛亂案30日首先宣判
曼哈頓華埠地鐵站搶劫致緬甸婦摔死 嫌犯落網

曼哈頓華埠地鐵站搶劫致緬甸婦摔死 嫌犯落網

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議