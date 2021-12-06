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神學士傳處決阿富汗前軍警 21國譴責：與特赦背道而馳

編譯中心／綜合5日電

人權團體披露阿富汗前安全部隊成員遭神學士（Taliban，又譯塔利班）「草率處決」之後，美國和西方國家4日群起譴責，要求儘速調查。

美國、歐盟、澳洲、英國、日本、加拿大、紐西蘭、羅馬尼亞、烏克蘭和數個歐洲國家發布聲明指出，相當關切人權觀察等團體所記錄的阿富汗安全部隊前成員遭處決通報。德國外交部也聲明說，「我們強調，這些外傳的行動構成重大的侵犯人權情事，與神學士宣布的特赦背道而馳。」

這些國家並要求阿富汗新領袖，確保特赦在全國各地、各層面實施。

人權觀察本周稍早公布報告，報告記載8月中至10月期間，有包括47名阿富汗國家安全部隊成員、軍方人員、警察、情報探員等100多人，遭草率處決或強迫失蹤。聲明指出：「必須迅速且透明地調查據報案件，追究負責人的責任，並必須清楚公布其措施，以立即嚇阻更多的殺害與被失蹤。」

阿富汗內政部發言人柯斯蒂駁斥報復性殺戮的指控，聲稱沒有任何證據被提出。神學士內政部拒絕人權觀察的這項報告，但表示將逮捕任何被證明對前軍人進行暴力報復的人。

美國支持的喀布爾政府8月間遭神學士推翻，讓神學士在相隔20年後重新掌權。20年前，神學士政府遭美國部隊驅逐，終結他們對婦女殘暴、未尊重人權等行徑，現在的神學士領袖掌權後急於取得國際認可，矢言新政權將改頭換面。

但新政府卻仍持續進行暴力懲罰，儘管他們承諾特赦前政府軍隊，但「可信指控」揭露神學士重新執政後進行報復性殺害，讓聯合國深表關切。

神學士 阿富汗 內政部

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