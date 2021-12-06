印尼火山噴不停「像末日」毀橋梁埋牲畜 數千人大逃亡

救援人員5日抬出一名被困者。（美聯社）

印尼 東爪哇省塞梅魯火山3日下午噴發，當地時間6日再度噴出火山灰，迫使搜救工作喊卡。目前已知造成14人死，數十人受傷，仍有7人失蹤，數千人撤離家園。許多居民說事前沒有預警，但當局指出，火山噴發 與連日豪雨有關，日前已發出警示。此外，印尼交通部發出指示，要求所有航空公司的客機航線盡量遠離塞梅魯火山。

印尼羅盤報報導，東瓜哇省盧馬姜縣蘇比塔倫村的居民說，塞梅魯火山噴發前沒有跡象，瞬間村落就布滿火山灰和岩石。他當時正在屋內休息，聽到外頭傳來巨響，趕緊敲孫女的門說：「火山噴發了，快！」他回憶說，「當時像是世界末日」。

印尼論壇新聞報導，國家災害應變總署區域災害中心人員指出，蘇比塔倫村的Curah Kerobokan社區幾乎全毀，災情嚴重，當地沒有預警系統。

火山噴的熔岩沖斷橋梁。（Getty Images）

另有印媒報導，有居民說沒有收到預警，但有察覺異象，山腳下原本清澈的河水突然變濁，水位則升高，之後小規模地震發生，不久後火山就爆發。流出的熔岩與雨水混合形成泥石流，沖斷連接盧馬姜縣和鄰近瑪琅地區的橋梁。盧馬姜縣至少11條村莊被火山灰覆蓋，有牲畜窒息死亡，約1300人撤離家園，到清真寺、學校和村莊會堂暫時棲身。

車輛被火山灰掩蓋，只看見車頂。（路透）

空拍畫面顯示，屋頂從灰濛濛的景觀中露出，地面上則是軍人、警察和居民徒手挖泥搶救受困者。

事發後，負責監測塞梅魯火山的印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）社群網站 湧進許多網友留言，質疑為何沒有事前警告民眾撤離，以減少傷亡。對此，中心主任安迪亞尼指出，1日觀察到火山的熾熱熔岩流下山坡，當時就透過社群媒體群組通知地方政府、國家災害應變總署區域災害中心，2日也警告民眾，必須避開可能出現熱雲、熔岩流的地區。

觀測所說：「塞梅魯火山仍處2級狀態，在這個級別民眾必須格外警惕，因為潛在威脅仍然存在。」

塞梅魯火山是印尼100多座活火山之一，該國位處太平洋火環帶，板塊活動活躍。