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法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」

編譯中心／綜合5日電
法國保守政黨共和黨4日推選溫和派的大巴黎區區域委員會主席波克瑞斯(中)參與總統大選。（Getty Images）
法國保守政黨共和黨4日推選溫和派的大巴黎區區域委員會主席波克瑞斯(中)參與總統大選。（Getty Images）

法國保守政黨共和黨（LR）4日推選溫和派的大巴黎區區域委員會主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）參與總統大選，挑戰現任總統馬克宏。這個決定可能會對明年法國總統大選產生重大影響。

央廣引法新社報導，共和黨領袖賈可布宣布，在黨內初選中，54歲波克瑞斯獲得60.95%的選票，大勝強硬派的阿爾卑斯省議員齊歐堤(Eric Ciotti)。波克瑞斯也成為該黨首位女性總統候選人。

波克瑞斯表示，「戴高樂將軍的政黨、我們的政治大家庭，將有一位女性候選人參加總統選舉。我想到今天法國的所有女性，我將傾全力贏得勝利」。

波克瑞斯是共和黨首名參加總統競選的女性候選人，此前曾擔任法國政府發言人、預算部長等職，並在前總統沙柯吉政府中擔任內閣部長。波克瑞斯把這次總統選戰定調為安全與移民。她說：「我理解人民對暴力、伊斯蘭分裂主義和不受控制的移民，感到無能為力的憤怒」。

不過，有部份評論家對波克瑞斯的主張嗤之以鼻，認為她與馬克宏太相似了。截至目前，法國總統大選朝右翼發展。馬克宏政府在過去幾個月，在移民和保護法國世俗制度方面發表強硬言詞，就是右傾的跡象。

波克瑞斯在接受提名的演說中，與馬克宏切割。她說，「我不會成為一個只告訴每個人想聽什麼話的總統，在即將卸任的總統和我之間，不僅政治上存在差異，本質上也也不同」。

截至昨日，除馬克宏尚未宣布是否在明年4月大選尋求連任外，法國主要政黨均已提名候選人。其中備受關注的包括左翼社會黨候選人、巴黎市長希達哥，以及極右翼的瑪蘅．雷朋，還有「法國川普」澤穆爾。

馬克宏 共和黨

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