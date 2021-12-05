我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好原油需求 沙國調高明年1月銷往亞洲及美國官訂油價

歐洲掀反防疫示威 維也納、荷蘭抗議者反對失去自主權

核協議談判停滯不前 伊朗歸咎美方拒絕解除制裁

中央社／杜拜5日綜合外電報導

強與伊朗的恢復核協議談判數月來遲遲不見進展。伊朗媒體今天引述外交部高階官員說法批評，美國拒絕解除對伊朗的所有制裁，正是導致2015年核協議無法恢復的主因。

自4月開始，伊朗在維也納與美國總統拜登的行政團隊舉行了6輪間接協商，盼能挽救2015年簽訂的核協議。今年6月德黑蘭強硬派政府上台之後，協商中斷。最近的第7輪談判自11月29日開始，又於3日再度宣告中斷，雙方商定本週繼續談判。

西方國家官員對伊朗的廣泛要求表示失望之際，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）今天引述未具名官員說法稱：「現在的情況很明顯，談判若想取得進展，最大的挑戰就是華盛頓拒絕放棄所有制裁。」

該名官員還說：「我們相信，只要美國政府放棄極限施壓策略，且歐洲各方也能在談判中展現真正的彈性與政治意願，達成協議指日可待。」

伊朗與美國、中國、俄羅斯、德國、法國和英國2015年針對伊朗爭議性核計畫危機找出長期解決之道，但2018年5月，時任美國總統川普片面退出協議、重啟全面性制裁，伊朗隔年跟著恢復提煉違反規定上限的高純度濃縮鈾，協議瀕臨瓦解。

如今，伊朗希望美國透過可驗證程序，解除先前實施的所有制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日則猛烈抨擊伊朗「沒有做到重回協議的必要作為」，導致核協議談判停滯不前。

華府方面還強調，不會讓德黑蘭一邊拖延談判，一邊持續擴張核子野心，如果外交手段失效，將試圖尋找「其他選項」。

美國國務院高階官員4日也重申，儘管美國仍想挽救協議，但時間已所剩不多。

伊朗 國務院 拜登

上一則

Omicron病毒未來幾個月如何發展？科學家這麼看

下一則

企業大嘆徵才難 42%勞工不願回胡志明市工作

延伸閱讀

核談觸礁 伊朗測試防空飛彈「濃縮鈾提煉場附近傳巨響」

核談觸礁 伊朗測試防空飛彈「濃縮鈾提煉場附近傳巨響」
布林肯警告中國：若侵略台灣 恐是災難性決定

布林肯警告中國：若侵略台灣 恐是災難性決定
華郵曝美情報：17萬俄軍壓境 明年初恐犯烏克蘭

華郵曝美情報：17萬俄軍壓境 明年初恐犯烏克蘭
核談判觸礁 伊朗核設施附近防空演習射飛彈

核談判觸礁 伊朗核設施附近防空演習射飛彈

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元