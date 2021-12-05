核協議談判停滯不前 伊朗歸咎美方拒絕解除制裁

強與伊朗 的恢復核協議談判數月來遲遲不見進展。伊朗媒體今天引述外交部高階官員說法批評，美國拒絕解除對伊朗的所有制裁，正是導致2015年核協議無法恢復的主因。

自4月開始，伊朗在維也納與美國總統拜登 的行政團隊舉行了6輪間接協商，盼能挽救2015年簽訂的核協議。今年6月德黑蘭強硬派政府上台之後，協商中斷。最近的第7輪談判自11月29日開始，又於3日再度宣告中斷，雙方商定本週繼續談判。

西方國家官員對伊朗的廣泛要求表示失望之際，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）今天引述未具名官員說法稱：「現在的情況很明顯，談判若想取得進展，最大的挑戰就是華盛頓拒絕放棄所有制裁。」

該名官員還說：「我們相信，只要美國政府放棄極限施壓策略，且歐洲各方也能在談判中展現真正的彈性與政治意願，達成協議指日可待。」

伊朗與美國、中國、俄羅斯、德國、法國和英國2015年針對伊朗爭議性核計畫危機找出長期解決之道，但2018年5月，時任美國總統川普片面退出協議、重啟全面性制裁，伊朗隔年跟著恢復提煉違反規定上限的高純度濃縮鈾，協議瀕臨瓦解。

如今，伊朗希望美國透過可驗證程序，解除先前實施的所有制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日則猛烈抨擊伊朗「沒有做到重回協議的必要作為」，導致核協議談判停滯不前。

華府方面還強調，不會讓德黑蘭一邊拖延談判，一邊持續擴張核子野心，如果外交手段失效，將試圖尋找「其他選項」。

美國國務院 高階官員4日也重申，儘管美國仍想挽救協議，但時間已所剩不多。