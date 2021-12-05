核談觸礁 伊朗測試防空飛彈「濃縮鈾提煉場附近傳巨響」

納坦茲提煉濃縮鈾設施。（路透）

在與主要大國的核子談判陷入困境之際，伊朗 4日在納坦茲（Natanz）濃縮鈾提煉設施附近進行防空演習，試射一枚飛彈，引發巨大爆炸聲響。美國3日猛烈抨擊伊朗「沒有認真看待」重回談判桌，4日並警告，不會允許伊朗「慢慢」談判的同時，加快鈾濃縮和其他核子活動。

伊朗官方通訊社報導，當天在距離核電站僅20公里的巴德魯德市（Badroud）上空，傳出巨大爆炸聲。目擊者表示：「居民聽到爆炸聲，並見到強光，顯示在城市上空有個物體剛爆炸。」

但伊朗軍方發言人塔里哈尼(Amir Tarikhani)告訴國營電視台，「1個小時前，我們在該地區的一個飛彈系統進行測試，以評估地面的戰備狀態，沒什麼好擔心的」。

世界大國與伊朗在11月29日於維也納展開第7輪談判，試圖挽救瀕臨瓦解的核子協議。然而目前協商中斷，讓各國外交人員表達憂心，美國更痛批伊朗不認真以對。

布林肯對世界領導人表示，「伊朗現在似乎沒有認真做到重回協議的必要作為」、「我們無法接受，也不會允許伊朗一邊延宕協商進程，同時持續發展他們的計畫」。

白宮 發言人莎琪也表示，前6輪協商「取得進展」，但「很不幸地，伊朗這周的作法卻不是要設法解決剩餘的議題」。

伊朗中部首都德黑蘭以南155英里處的納坦茲提煉濃縮鈾設施。（路透資料照片）

以色列 情報機構摩薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)2日表示，「在我們的觀點，一個不好的協議是無法容忍的。我希望他們不要達成這種協議」。以色列強烈反對伊朗與世界強權於2015年達成的核子協議，那項協議是要抑制伊朗的核子計畫，交換國際解除對德黑蘭實施的經濟制裁。以色列一再表示，隨時準備使用包括武力在內的一切手段，阻止伊朗獲得核子武器能力；伊朗則是定期進行演習，以強化其核設施周圍的防禦。