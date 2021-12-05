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神學士頒「女權法令」 禁強逼女子出嫁 隻字未提受教權

編譯中心／綜合4日電
阿富汗神學士3日發布命令，指婦女不是財產，不能強行將她們嫁出。圖為在阿富汗赫拉特市無國界醫生組織營養中心內的母親與嬰兒。（Getty Images）
阿富汗神學士3日發布命令，指婦女不是財產，不能強行將她們嫁出。圖為在阿富汗赫拉特市無國界醫生組織營養中心內的母親與嬰兒。（Getty Images）

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）3日頒布「女權法令」，明定婦女「不是財產」，不能用來換取利益或以威脅、施壓逼婚，法令並賦予寡婦繼承亡夫遺產的全力。不過，這項法令並沒有提到關於女性受教權。

這是神學士第一份關於保護女權的法令，被視為一大突破，神學士最高領袖阿洪扎達指示所有相關組織須嚴格遵守；不過，外界仍質疑法令是否真能否執行，擔心除了首都及部分地區以外，其他地方仍會堅持原有傳統。

此外，法令並未提及國際社會關注的婦女教育及就業權利。自神學士8月掌權後，數百萬女性中學生輟學、婦女被禁止擔任公職。

另據路透報導，神學士8月接掌阿富汗後，西方國家紛紛關閉大使館並撤離外交官，並抵制神學士臨時政府。不過，法國總統

馬克宏今天表示，歐洲若干國家正著手在阿富汗開設聯合外交使節團，以使這些國家的大使能重新入駐該國。

馬克宏說：「這個作法不同於政治承認神學士或與神學士進行政治對話…一旦開設，我們就有了代表機構。」

歐盟一周前也與神學士會談後發表聲明說，歐盟可能即將在阿富汗開設外交使節團。

法國外交部發言人3日表示，法國在阿富汗執行撤離任務，帶離258名阿富汗人、11名法國人與約60名荷蘭公民，以及一批與法國有關的人員。路透報導，法國外交部發表聲明說，這項撤離行動是在卡達協助下策畫。

神學士 阿富汗 馬克宏

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