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法國柔道金牌女將控教練男友施暴：鼻梁骨折、熊貓眼

編譯中心／綜合4日電
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國女子柔道國手皮諾（Margaux Pinot）今年才在東京奧運獲得混合團體金牌，近日卻傳出她遭伴侶兼教練的施密特（Alain Schmitt）施暴。

皮諾本周在推特上傳自己被打得鼻青臉腫的照片，登上法國新聞版面。但法國法院卻以證據不足為由未將施密特起訴。皮諾的律師3日告訴CNN，她打算提出上訴。

皮諾當時在推特寫道：「我以為我要死了，我成功逃出來躲在我鄰居家，他們立刻打電話報警。我身上有多處受傷，包括鼻梁骨折，也暫時中斷工作10天。」皮諾之後召開記者會指控遭到教練男友施密特施暴。

社群媒體上，支持皮諾的網友對施密特獲釋的裁決表示「傷心」和「憤怒」。

施密特擔任皮諾教練4年，他3日也帶著一隻瘀青熊貓眼接受CNN旗下的BFM電視台訪問。他表示，兩人近年經常分分合合，並矢口否認皮諾的指控，還稱她說謊。

施密特2日召開記者會說，事發前他正準備飛往以色列擔任以國女子柔道隊的總教練，他先喝了一些酒，再前往皮諾住處影印文件，雙方發生爭執。施密特表示，皮諾當時撲向自己，過程中雙方撞到牆壁、暖氣爐和大門。

法媒報導，施密特出庭時說：「我這輩子從不打女人，打女人的是垃圾。」皮諾則在她自己的記者會中，駁斥施密特試圖將她描述成一個「歇斯底里的女人」。

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