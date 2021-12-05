我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

印尼東爪哇火山噴發1.5萬公尺 居民急撤1死41傷

編譯羅方妤／綜合4日電
印尼東爪哇省塞梅魯火山4日噴發後，盧馬姜縣遭重創，Sumber Wuluh 村一個被火山灰覆蓋的地區看到一頭死牲畜。（Getty Images）
印尼東爪哇省塞梅魯火山4日噴發後，盧馬姜縣遭重創，Sumber Wuluh 村一個被火山灰覆蓋的地區看到一頭死牲畜。（Getty Images）

BBC報導，印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）在當地時間4日下午2時30分噴發，煙塵直衝1萬5000公尺高空，居民緊急撤離，目前傳出至少一死和41人嚴重灼傷。當地政府封鎖火山口周圍方圓五公里，只出不進，將近數千名民眾緊急逃離。這是塞梅魯火山數月來第二次噴發。

推特影片顯示，火山灰雲直衝天際，居民紛紛奔逃。火山灰諮詢中心（VAAC）氣象學家比格斯指出，煙塵直衝1萬5000公尺高空，比多數飛機飛行高度還高，會影響飛行員能見度、擾亂飛行甚至使飛機熄火。

印尼東爪哇省塞梅魯火山4日噴發，造成至少1人死亡和41人嚴重灼傷，附近數千名民眾...
印尼東爪哇省塞梅魯火山4日噴發，造成至少1人死亡和41人嚴重灼傷，附近數千名民眾被迫緊急逃離。（新華社）

當局表示，有2人據報失蹤，另有8人受困在一棟建築物內。在家園被火山灰和熔岩摧毀後，東瓜哇省盧馬姜縣的Curah Kerobokan村遭重創，超過300戶家庭在臨時收容所避難。救難人員歷經一小時搜索後，在村莊內找到一具遺體。

盧馬姜縣副縣長馬斯達爾表示，有41人遭熾熱岩漿嚴重灼傷，有兩名傷者是懷孕婦女。她又說，由於冷熔岩流摧毀一座橋樑，盧馬姜縣的聯外交通中斷。

塞梅魯火山是印尼境內130座活火山之一，海拔約3676公尺，通常每次會噴發約4300公尺高的火山灰雲，曾在去年12月噴發。

印尼 推特

上一則

日本愛子公主20歲了 成年儀式 德仁將親授勳章

下一則

教宗譴責賽普勒斯難民營惡況 將攜50移民回教廷

延伸閱讀

印尼塞梅魯火山噴發 至少1死41傷數千居民逃離

印尼塞梅魯火山噴發 至少1死41傷數千居民逃離
嗆辣聊家暴、房事… 小S新節目尺度大

嗆辣聊家暴、房事… 小S新節目尺度大
印尼東爪哇火山噴發 居民急撤離傳出至少一死

印尼東爪哇火山噴發 居民急撤離傳出至少一死
印尼：即日起所有入境國際旅客 必須強制隔離10天

印尼：即日起所有入境國際旅客 必須強制隔離10天

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元