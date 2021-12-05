印尼東爪哇火山噴發1.5萬公尺 居民急撤1死41傷

印尼東爪哇省塞梅魯火山4日噴發後，盧馬姜縣遭重創，Sumber Wuluh 村一個被火山灰覆蓋的地區看到一頭死牲畜。（Getty Images）

BBC報導，印尼 東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）在當地時間4日下午2時30分噴發，煙塵直衝1萬5000公尺高空，居民緊急撤離，目前傳出至少一死和41人嚴重灼傷。當地政府封鎖火山口周圍方圓五公里，只出不進，將近數千名民眾緊急逃離。這是塞梅魯火山數月來第二次噴發。

推特 影片顯示，火山灰雲直衝天際，居民紛紛奔逃。火山灰諮詢中心（VAAC）氣象學家比格斯指出，煙塵直衝1萬5000公尺高空，比多數飛機飛行高度還高，會影響飛行員能見度、擾亂飛行甚至使飛機熄火。

印尼東爪哇省塞梅魯火山4日噴發，造成至少1人死亡和41人嚴重灼傷，附近數千名民眾被迫緊急逃離。（新華社）

當局表示，有2人據報失蹤，另有8人受困在一棟建築物內。在家園被火山灰和熔岩摧毀後，東瓜哇省盧馬姜縣的Curah Kerobokan村遭重創，超過300戶家庭在臨時收容所避難。救難人員歷經一小時搜索後，在村莊內找到一具遺體。

盧馬姜縣副縣長馬斯達爾表示，有41人遭熾熱岩漿嚴重灼傷，有兩名傷者是懷孕婦女。她又說，由於冷熔岩流摧毀一座橋樑，盧馬姜縣的聯外交通中斷。

塞梅魯火山是印尼境內130座活火山之一，海拔約3676公尺，通常每次會噴發約4300公尺高的火山灰雲，曾在去年12月噴發。