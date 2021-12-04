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印尼塞梅魯火山噴發 至少1死41傷數千居民逃離

中央社／雅加達5日綜合外電報導
印尼東爪哇省塞梅魯火山於4日噴發，造成至少1人死亡和41人嚴重灼傷，附近數千名民眾被迫緊急逃離。歐新社
印尼東爪哇省塞梅魯火山於4日噴發，造成至少1人死亡和41人嚴重灼傷，附近數千名民眾被迫緊急逃離。歐新社

印尼東爪哇省（East Java）塞梅魯火山（Mount Semeru）暌違近1年於4日下午再度噴發，造成至少1人死亡和41人嚴重灼傷，附近數千名民眾被迫緊急逃離。

當局表示，有2人據報失蹤，另有8人受困在一棟建築物內。在家園被火山灰和熔岩摧毀後，東瓜哇省盧馬姜縣（Lumajang）的Curah Kerobokan村遭重創，超過300戶家庭在臨時收容所避難。

(影音來源：Evolution Crisis YouTube頻道)

地方當局表示，由於冷熔岩和火山灰抵達居住社區，其他鄰近村莊居民倉皇逃離。

救難人員歷經一小時搜索後，在Curah Kerobokan村找到一具遺體。

盧馬姜縣副縣長馬斯達爾（Indah Masdar）表示，有41人遭熾熱岩漿嚴重灼傷，有兩名傷者是懷孕婦女。她又說，由於冷熔岩流摧毀一座橋樑，盧馬姜縣的聯外交通中斷。

印尼國家災害應變總署表示，它已派遣一支救援團隊前往協助臨時避難所的災民，但火山灰形成的濃厚碎屑阻止他們抵達目的地。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）公布的影片顯示，海拔3676公尺的塞梅魯火山於當地時間4日下午3時噴發後，包括數十名小孩在內的居民慌張逃難。噴煙直竄至1萬2000公尺高空，熔岩往下流至距火山口500公尺以外遠處。

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