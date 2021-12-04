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教宗譴責賽普勒斯難民營惡況 將攜50移民回教廷

中央社／賽普勒斯首都尼柯希亞3日綜合外電報導
教宗方濟各。 美聯社
教宗方濟各。 美聯社

教宗方濟各（Pope Francis）今天在賽普勒斯的一場移民彌撒中，譴責移民營內的「奴役」和「酷刑」情況。另在教廷安排下，賽國緩衝區有50位移民將被送往義大利重新安置。

法新社報導，教宗方濟各在賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）緊鄰聯合國緩衝區的聖十字教堂（Church of the Holy Cross）內表示，當地移民營慘況「讓我們回想起上個世紀的歷史，有關納粹和史達林（Stalin）的過往。」

「我們不解當時為何會發生這種事，而當年歷史如今又在附近的沿海地區重演。」

教宗指出，移民營內「有用來實施酷刑的地方，也有人遭到販賣」。他表示：「我說出這些，是因為我有責任讓你們睜開眼睛（看清事實）。」

教宗告訴台下約250名參加彌撒的信眾，其中多數是移民。他說：「我們看到正在發生的情況，更糟糕的是我們已經習以為常，這是非常嚴重的毛病。」

教宗本趟巡牧行程自2日開始、6日結束，此行主旨包括關注移民困境和宣揚友愛理念。他結束賽國行程後，4日將轉往希臘，並將訪問當地主要移民聚集地列士波斯島（Lesbos）。

早在2016年4月，教宗方濟各便曾在列士波斯島完成巡牧後，將逃離家鄉轟炸的3個敘利亞穆斯林難民家庭共12人一同帶回羅馬，並安置在教廷。

這次，他返國時也將帶上50名賽普勒斯緩衝區的難民，並由教廷重新安置。其中包括2名已在緩衝區受困數月尋求庇護的喀麥隆人。

梵蒂岡表示，在教廷和義大利、賽普勒斯當局達成協議下，首批將有12位移民成行。法新社報導，50名難民中，有10人曾因非法移民罪入獄。

賽普勒斯自1974年遭到土耳其入侵後一分為二至今，當時土國以當地希臘人試圖在雅典軍政府支持下發動政變為由，派兵入侵賽普勒斯島，並占領北部1/3土地。教宗今天稱呼這個分裂情況是「很糟糕的撕裂」。

如今，賽普勒斯島南部2/3土地實際上由歐洲聯盟（EU）成員國賽普勒斯共和國控制，北部分離的北普勒斯土耳其共和國則僅獲安卡拉承認，兩者間則由聯合國（UN）設立的緩衝區加以分隔。

非法移民 教宗 方濟各

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