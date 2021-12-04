南韓15歲女學生 遭69留學生性侵 議員籲「物理閹割」

南韓 近日曝光一宗震驚社會的校園性侵 案，江原道一名未滿16歲的女中學生被69名外國留學生 性侵約100次。憤怒的南韓民眾在青瓦台官網發起請願，要求公開施暴者信息，不到3天已有約2.7萬人表示支持，甚至有國會議員表示，南韓應當恢復「物理閹割」刑罰。

綜合南韓MBN電視台、先驅報報導，江原道警方已對當地一所大學在校生及畢業生共69人立案調查，罪名是涉嫌性犯罪。69人均為外國留學生，大多來自尼泊爾和孟加拉。他們從去年12月開始，累計與一名未滿16歲的女中學生A某發生了100多次性關係。今年8月，A某向老師透露此事，她所在的中學隨即報警。

據報導，涉案留學生在社交媒體上向A某發送「給你買好吃的」「來我們宿舍玩」等信息，以提供零食等為藉口引誘A某與他們發生關係。約30名涉案人員是在校生，其他人已畢業離校，但均未離開南韓。涉事大學回應說：「我們一直以來都以接收並管理好外國學生而自豪，但現在發生這樣的事，讓人感到非常羞愧。」

此案性質惡劣，引起南韓民眾震驚和憤怒。有網民表示，無論是外國人還是本國國民，對未成年學生實施集體性暴力都必須嚴懲。韓國在野黨國民力量黨國會議員洪准杓更表示，韓國應當恢復「物理閹割」刑罰。