梅克爾選歌「應為我下紅玫瑰雨」告別 德軍樂儀式歡送

梅克爾的最後演講 德國看守總理梅克爾2日在柏林獲德國聯邦國防軍舉行軍樂火炬告別儀式，是德國軍隊最隆重的典禮。梅克爾簡短致詞，被視作16年執政生涯的最後一次演講，下周將交棒給副總理兼財長蕭茲。（路透）

德國 總理梅克爾 16年主政時代將正式落幕，德國軍方2日舉行軍樂火炬送別儀式向她致敬，活動中演奏樂曲部分來自梅克爾自選「歌單」，風格橫跨聖歌、抒情及龐克，讓政治評論家感到意外。

立場中間偏左的德國社會民主黨人選蕭茲，一周後將接替梅克爾入主總理府。

手持火炬、身著全套軍裝的士兵，2日晚參加這場精心安排的典禮，伴隨著一支樂儀隊，演奏傳統軍樂和梅克爾的自選曲目，向這位掌權16年的保守派政治家告別。梅克爾看來受到感動。

這個典禮稱為「軍樂告別儀式」，起源於16世紀，是德國軍隊的最高致敬方式。

梅克爾在典禮中說，她的4屆任期「充滿重大事件，且往往極具挑戰性」，「它們讓我在政治和人道層面受到挑戰，但同時也帶給我成就感」。

中央社引述法新社報導，梅克爾會固定出席向德國歌劇 作曲大師華格納致敬的貝羅伊特音樂節。不過，她提供給典禮的自選曲目風格卻不尋常，令樂隊指揮和政治評論家都感到意外。

梅克爾選擇了德國「龐克之母」尼娜哈根的東德流行歌曲「你忘記帶彩色底片」。梅克爾在記者會上被問及選取原因時說，這首歌讓她想起在共產東德的青春歲月。

英國「衛報」報導，這首歌在1974年首度灌錄推出，採德國傳統流行音樂曲風「施拉格」，推出後在東德大受歡迎。尼娜哈根後來移居西德，並在1980年代成為龐克界領軍人物。

尼娜哈根在歌詞中抱怨男友在度假時忘記帶彩色底片來拍照，「沒有人會相信這裡有多美」。這首歌當時被歌迷解讀為暗中批判東德的社會主義制度和灰暗乏味的日常生活，彩色底片在那時的東德是稀有商品。

有些評論家揣測，即將卸任的梅克爾可能在尼娜哈根的歌曲中見到更現代的涵義。歌詞中對於男性疏於做好自身工作發出沮喪嚎叫，可能是梅克爾想藉此在臨別前對男性政治同僚一吐苦水。

梅克爾第2首自選曲、聖歌「至聖主我頌讚祢聖名」則未引人側目。但她的第3首自選曲、德國女星希德加柯內夫的「應為我下紅玫瑰雨」，卻又再度引起討論。

德國明鏡周刊指出，這首催人淚下的歌曲，「對於一名執政風格理智、務實的女性來說，是出乎意料多愁善感」的選擇。

明鏡周刊引用一段歌詞：「為我降下紅玫瑰雨，讓我遇到新的驚奇，讓我重展新頁」，指這可能暗示梅克爾的未來。「南德日報」則寫道，梅克爾的選擇反映出「比起言辭，（她）更善於用姿態傳遞訊息」。