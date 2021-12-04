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馬克宏到訪 阿聯購80架戰機 花150億鞏固兩國關係

編譯中心╱綜合3日電 
法國總統馬克宏(左)3日率團訪問阿拉伯聯合大公國，與阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德(右)舉行會談。（Getty Images）
法國總統馬克宏(左)3日率團訪問阿拉伯聯合大公國，與阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德(右)舉行會談。（Getty Images）

經歷9月美英澳AUKUS同盟引發的澳洲潛艇毁約風波後，法國3日在軍售項目上傳出重大好消息。法國總統馬克宏3日率團訪問阿拉伯聯合大公國(UAE)簽署一項協議，阿聯要採購80架法國製造的飆風戰鬥機，創下阿聯合史上最高最高軍購紀錄。

這也是飆風戰機有史以來，最大一筆國際訂單，並且可望加深阿聯與法國的經濟和政治關係。

馬克宏此行將訪問波斯灣國家2天，期間並將走訪卡達與沙烏地阿拉伯。在馬克宏訪問阿聯的第一天，與阿聯實際掌權者、阿布達比邦王儲穆罕默德舉行會談時，由法國達梭航太公司總裁特拉皮埃與阿聯官員簽署訂購戰機協議。

法國總統府在一份聲明中表示，阿聯是法國國防工業的最大客戶之一，這次也同意購買12架獰貓軍用運輸直升機。「這是兩國戰略夥伴關係的成果，鞏固兩國為自治和安全共同行動的能力。」分析相信，這項交易不但有利法國的軍工經濟，更鞏固法國跟阿聯的安全事務合作，增進在中東的戰略地位。

根據一份報告，阿聯已經是法國國防工業的第五大客戶，從2011年到2020年的訂購金額達到47億歐元(約53億美元)。另據路透報導，最新這筆飆風戰機訂單，總金額至少高達150億美元。阿聯採購的「飆風」是最新兼尚在開發的F4版本，將成為該版本的首個非法國用家，第一批預計會在2027年起交貨。

另據明報報導，路透引述阿聯國防消息人士表示，該國是以「飆風」取代原有的60架法國製「幻影2000」戰機，料不會取代正在洽談的美國製F-35戰機訂單；但報導指這仍反映阿聯對F-35軍購談判進展不順利而向美方發出的不耐煩信號，該筆交易的障礙之一是華府不滿阿聯跟中國愈走愈近。

法國飆風戰機。（Getty Images）
法國飆風戰機。（Getty Images）

馬克宏 澳洲 華府

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