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金正恩欽點的「叛徒」被裝麻袋抓回國

編譯中心╱綜合3日電
金正恩強調2022年要「繼續展開不亞於今年的龐大鬥爭」。（路透）
金正恩強調2022年要「繼續展開不亞於今年的龐大鬥爭」。（路透）

北韓官媒朝中社報導，北韓國家領導人金正恩日前主持會議，強調2022年要「繼續展開不亞於今年的龐大鬥爭」。另據脫北者經營的網媒掌握消息指出，北韓特工完成他在10月親自下達的「抓到民族叛徒」命令，將下藥迷昏邊境衛兵後逃往中國的一家4口逮回國。

據指出，金正恩1日主持北韓勞動黨第八屆中央委員會第五次政治局會議，距離他前一次公開行程相隔已有16天。從朝中社最新釋出畫面與南韓媒體合成影像可發現，金正恩仍持續減重，跟今年1月相比消瘦很多，已不復見臉龐胖到眼鏡架「擠出肉」的情況。

脫北者經營的南韓網媒《Daily NK》10月報導過，北韓兩江道（Yanggang Province）金亨稷郡（Kimhyongjik County）的一家4口下藥迷昏邊境衛兵，接著趁隙越過鴨綠江進入中國。此事一路向上呈報，金正恩則親令「無條件逮捕民族的叛徒」。《Daily NK》2日新發布消息指出，北韓國家保衛省在中國大陸長白縣逮捕這一家4口，更展開有如電影的秘密遣返行動。

據指出，北韓國家保衛省派出的3人小組進入中國大陸，跟當地的特工聯合執行逮捕行動。這一家4口則停留在中國的貿易夥伴家，原本試圖逃到南韓，但最終改到一處小房子過上「隱藏生活」，遭北韓特工發現和逮捕，於11月10日晚間被帶回國。

消息人士表示，「4個人都被裝在麻袋裡」，一過江就被移送當地保衛局設施與隔離調查。據悉，一家人被判死刑或關進政治犯收容所的可能性較大，當地百姓則盛傳當局「會讓他們過上豬狗不如的生活」。

報導還指消息人士稱這一家4口落網之前，金正恩曾擔憂「又不是接受過專門訓練的間諜，連普通百姓都逮捕不了，國家保衛省海外反探組職也太無能了」，讓國保首長大發雷霆與坐立不安，直到抓到人才鬆了一口氣。

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