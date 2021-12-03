控白俄策畫移民危機 歐美擴大制裁

在白俄羅斯及烏克蘭邊境出現移民危機，美國、加拿大及其歐洲盟國指控是白俄羅斯策畫。(美聯社)

美國、加拿大及其歐洲盟國指控白俄羅斯 基於政治理由挑起移民危機，2日加強施壓白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政權，擴大制裁白俄官員和企業。白俄外交部已抨擊這波制裁，指控西方「妖魔化」白俄羅斯，並宣示會「強硬」報復。

中央社引述法新社報導，最新制裁鎖定白俄高階安全和司法官員、知名媒體人士、魯卡申柯的兒子之一、國防相關企業，以及一家重要肥料出口商。

制裁鎖定目標還包括白俄國 家航空公司「白俄羅斯航空」（Belavia），以及與政府合作的旅遊業者和飯店。

白俄政府被控從中東誘引數以千計的移民到波蘭與立陶宛邊界，引發一場移民和人道危機。

美國、英國、加拿大與歐盟在聯合聲明中表示，這波制裁是為回應「白俄持續侵犯人權和基本自由、罔顧國際規範、一再發動鎮壓」。聲明提到：「我們要求該政權無條件並即刻釋放近900名政治犯，並停止壓迫行動。」

此外，第28屆的歐洲安全暨合作組織部長會議在斯德哥爾摩召開，美國國務卿布林肯在會中與俄國外長拉夫羅夫會面，他重申俄羅斯若不放棄衝突，從烏克蘭 邊境撤兵，將會承受後果。

布林肯表示，美國和北約全面力挺烏克蘭，並警告華府已看到俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭的「證據」，揚言一旦入侵，定然祭出空前「高強度、痛苦」的經濟制裁。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則表示，他願意了解美國對解決衝突有何想法，拉夫羅夫也提出北大西洋公約組織（NATO）的布局太靠近俄國邊境，俄國需要有長期的安全保障。

另路透報導，俄羅斯不斷在俄烏邊界附近集結部隊，烏克蘭擔憂俄羅斯可能在明年1、2月發動攻擊，因此開始準備明年的大型國際軍演，並且呼籲北約採取三管齊下方法，包括明確與莫斯科溝通、準備好制裁方案及擴大軍事支持基輔。