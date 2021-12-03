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身陷貪腐醜聞 奧前總理退出政壇 回家當奶爸

編譯中心／綜合2日電
今年10月宣布辭去奧地利總理職務的庫爾茨，2日宣布將退出政壇。（路透）
今年10月宣布辭去奧地利總理職務的庫爾茨，2日宣布將退出政壇。（路透）

今年10月請辭的奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）2日舉行記者會宣布，他將退出政壇，辭去國會議員及人民黨黨魁。庫爾茨剛成為新手奶爸，他宣稱目前要把重心放在家庭。

庫爾茨近2個月前才因捲入貪腐弊案而辭職下台，宣布退出政壇令全國震驚。他領導的保守派執政黨人民黨頓時陷入權力真空。人民黨若更換黨魁，也可能導致奧地利內閣改組，因為按照黨章，新黨魁可挑選黨掌握的部會首長。人民黨目前雖與左翼綠黨聯合執政，但握有大多數部會，包括外交部和財政部

庫爾茨2日罕見對媒體發表長篇聲明，說自己「不是聖人，但也不是罪犯」。他否認所有不法指控，並重申希望有機會在法院證明清白。「我個人期待上法院那天，讓我能在那裡證明指控是不實的。」

庫爾茨還說，他將卸下人民黨黨魁，屆時黨領導階層將開會討論接班人，但他並未表態支持任何人。多家奧地利媒體表示，內政部長內哈默（Karl Nehammer）是最有機會的繼任人選。

庫爾茨2017年以僅31歲之齡帶領人民黨（People's Party，OeVP）贏得大選，並成為全球史上以民主方式選出的最年輕國家領導人。

但到了2019年，庫爾茨的聯合政府便因極右派盟黨捲入貪腐醜聞而瓦解，導致必須重新選舉。這次人民黨又勝選，並選擇與綠黨聯合執政，庫爾茨也重返總理大位。

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