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海冰消失海豹少了 北極熊餓壞溺斃馴鹿大吃

編譯中心／綜合1日電
波蘭研究人員去年捕捉到北極熊吃馴鹿的畫面。（圖取自施普林格出版集團網頁springer.com）
波蘭研究人員去年捕捉到北極熊吃馴鹿的畫面。（圖取自施普林格出版集團網頁springer.com）

隨著海冰融化，北極圈之王北極熊的飲食習慣也可能改變！波蘭研究人員首度捕捉到北極熊狼吞虎嚥吃馴鹿的驚人畫面，他們拍到一頭北極熊追逐一隻馴鹿到冰冷的海水中，再把牠拖到岸邊，好好大快朵頤一番。在此之前，學界的紀錄是「北極熊不會、也無法攻擊馴鹿」，如此改變也讓科學家對生態變化感到憂心。

中央社引述法新社報導，這起事件2020年8月21日發生在挪威斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）。附近波蘭科學站的研究團隊看著這一切發生，首度用攝影機捕捉到北極熊獵捕馴鹿的畫面。

影片顯示一頭年輕的母北極熊追著一隻公馴鹿跑，追到冰冷的海水中，抓住馴鹿讓牠溺斃，之後再把馴鹿拖到岸邊，痛快地大吃一頓。

北極熊吃馴鹿的場景實在是很不常見，因此波蘭格但斯克大學（University of Gdansk）生物學家庫拉謝維奇（Izabela Kulaszewicz）與另兩名研究人員一起寫了研究報告，發布於「極地生物學」（Polar Biology）科學期刊上。

他們在報告中提到，包含這起事件在內，他們接二連三觀察到一些現象，顯示北極熊愈來愈常捕食陸生動物，以彌補只能捕獲有限海豹的不足。

研究報告執筆人說，有跡象顯示，最近數十年來，北極熊獵捕馴鹿的頻率增加。他們說，這個現象受兩個因素影響，一是海冰消退導致北極熊困在陸地的時間變長，二是自1925年發布禁捕令以來，斯瓦巴的馴鹿數量穩定增加。

然而，也有專家提醒不要過度解讀。加拿大亞伯達大學（University of Alberta）教授德洛契爾（Andrew Derocher）說：「如果1950與1960年代就有北極熊捕食馴鹿事件發生，那麼這種畫面很難被看見，因為當時斯瓦巴群島杳無人煙，也沒有什麼北極熊跟馴鹿。」

北極圈2070年降雨多過降雪 比先前預測提早20年

此外，近期另有發布於「自然通訊」（Nature Communications）科學期刊的研究報告指出，北極圈降雪被降雨取代的時程，將比原本認定的提早10到20年發生，約於2070年左右出現。報告警告，全球暖化造成的改變，影響所及將超越北極圈。

降雪 攝影 加拿大

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