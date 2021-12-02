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以色列台拉維夫 生活費超越紐約、香港

編譯洪啟原／綜合1日電
最新調查顯示，以色列第二大城台拉維夫躍居全球生活成本最高的城市，超過紐約、日內瓦以及大阪。（路透）
最新調查顯示，以色列第二大城台拉維夫躍居全球生活成本最高的城市，超過紐約、日內瓦以及大阪。（路透）

最新調查顯示，以色列第二大城台拉維夫躍居全球生活成本最高的城市，超過紐約、日內瓦以及大阪。

根據經濟學人智庫（EIU）最新的半年報，在生活成本最高的全球10大城市排行中，台拉維夫登上榜首，從去年的第五名大幅爬升，歸因於以色列推出對抗新冠肺炎病毒的疫苗，助攻以國貨幣謝克爾對美元強勁升值。

這項排行的第二至第10名，分別是巴黎、新加坡、蘇黎世、香港、紐約、日內瓦、哥本哈根、洛杉磯以及大阪。

以色列是最快推出疫苗接種計畫的國家之一，根據數據統計機構Our World in Data，以色列到29日為止已有62%民眾完整接種兩劑新冠疫苗。自今年到11月初為止，謝克爾兌美元勁升4%，隨後升幅收斂。

報告顯示，台拉維夫近一成的商品價格上漲；這項報告檢視全球173座城市中逾200種商品與服務價格。

整體來看，若以當地貨幣計算，各國商品價格的通膨率到9月為止年增3.5%，高於去年的1.9%，通膨增速為過去5年來最快。

EIU表示，供應鏈問題、匯價波動及消費需求改變，都推升大宗商品和其他商品價格升高。運輸業的成本增加最多，全球每公升汽油今年平均上漲21%。

EIU全球生活成本部門主管Upasana Dutt表示，隨著勞工調薪，許多城市未來一年的生活成本預料進一步上揚。

以色列 疫苗 貨幣

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