澳洲議會性騷擾嚴重 女議員受害深 遭強吻、拍臀

根據一份11月30日出爐的調查報告顯示，澳洲 議會內部性騷擾 問題非常嚴重，平均每3名議會工作人員中就有一人曾遭遇職場性騷擾，大部分女性議員也難逃魔爪。一名匿名議員表示，澳洲政界的性別歧視文化容許、甚至鼓勵男性政客騷擾女同事和下屬。

綜合媒體報導，調查發現，51%現任議會工作人員曾遭遇至少一次欺凌、性騷擾、性侵 或性侵未遂，且大部分受害者是女性。曾被性騷擾的員工比例高達33%，且女議員被騷擾的比例尤其高，達到63%。一名匿名議員表示，男性政客會毫無顧忌地「把妳抱起來，親吻妳的嘴唇，撫摸妳，拍打妳的臀部，或者對妳評頭論足」。

報告指出，五成受害者根本不知道如何舉報或投訴加害者，其他受害者也往往不敢發聲，因為他們明白議會不會嚴肅處理相關事件。遭遇性騷擾的員工中，只有11%決定舉報。

澳洲總理莫里森對報告內容表示「震驚」。他所領導的內閣一直被批評漠視女性權益，這次調查報告的起因正是他任期內爆出的議會強姦醜聞。今年2月，澳洲執政黨自由黨前職員希金斯披露，曾於2019年在時任國防工業部長雷諾茲的辦公室內被一名男性同事強姦，且事後被禁聲。

希金斯對報告表示支持，並敦促各黨派落實報告提出的28條建議，包括讓領導人發表正式聲明承認存在問題、改善安全環境等。