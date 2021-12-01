我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

澳洲議會性騷擾嚴重 女議員受害深 遭強吻、拍臀

編譯中心／綜合30日電

根據一份11月30日出爐的調查報告顯示，澳洲議會內部性騷擾問題非常嚴重，平均每3名議會工作人員中就有一人曾遭遇職場性騷擾，大部分女性議員也難逃魔爪。一名匿名議員表示，澳洲政界的性別歧視文化容許、甚至鼓勵男性政客騷擾女同事和下屬。

綜合媒體報導，調查發現，51%現任議會工作人員曾遭遇至少一次欺凌、性騷擾、性侵或性侵未遂，且大部分受害者是女性。曾被性騷擾的員工比例高達33%，且女議員被騷擾的比例尤其高，達到63%。一名匿名議員表示，男性政客會毫無顧忌地「把妳抱起來，親吻妳的嘴唇，撫摸妳，拍打妳的臀部，或者對妳評頭論足」。

報告指出，五成受害者根本不知道如何舉報或投訴加害者，其他受害者也往往不敢發聲，因為他們明白議會不會嚴肅處理相關事件。遭遇性騷擾的員工中，只有11%決定舉報。

澳洲總理莫里森對報告內容表示「震驚」。他所領導的內閣一直被批評漠視女性權益，這次調查報告的起因正是他任期內爆出的議會強姦醜聞。今年2月，澳洲執政黨自由黨前職員希金斯披露，曾於2019年在時任國防工業部長雷諾茲的辦公室內被一名男性同事強姦，且事後被禁聲。

希金斯對報告表示支持，並敦促各黨派落實報告提出的28條建議，包括讓領導人發表正式聲明承認存在問題、改善安全環境等。

性騷擾 澳洲 性侵

上一則

日本遭Omicron攻破 外交官確診入境 以色列、法國失守

下一則

巴貝多脫英 女王祝福、王儲演說承認：殖民是黑暗過去

延伸閱讀

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職
美檢討全球駐軍 暫不大規模調動

美檢討全球駐軍 暫不大規模調動
Omicron引全球恐慌 日本鎖國1個月、澳洲暫停開放邊境

Omicron引全球恐慌 日本鎖國1個月、澳洲暫停開放邊境
應付中國挑戰 國防官員：未來強化關島、澳洲軍事建設

應付中國挑戰 國防官員：未來強化關島、澳洲軍事建設

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣