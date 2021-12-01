我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

巴貝多脫英 女王祝福、王儲演說承認：殖民是黑暗過去

編譯張佑生／綜合30日電
流行樂歌手蕾哈娜（右）11月30日獲巴貝多總統梅森（左）頒發國家英雄獎。（Getty Images）
流行樂歌手蕾哈娜（右）11月30日獲巴貝多總統梅森（左）頒發國家英雄獎。（Getty Images）

加勒比海島國巴貝多在11月30日正式獨立成為共和國，並在英國王儲查理觀禮下，移除英女王伊麗莎白二世的國家元首身分。現任總督梅森宣誓成為巴貝多史上第一位總統。

查理在演說中提到，奴隸制是「令人髮指的暴行」，並承認英國殖民是巴貝多「最黑暗的過去」。查理並未致歉，但已是英國王室成員最直接的認錯，巴貝多總理莫特里支持向英國索賠。

英王儲查理（中）注視代表英王室的旗幟在巴貝多被降下。（路透）
英王儲查理（中）注視代表英王室的旗幟在巴貝多被降下。（路透）

英女王對巴貝多獨立表示「衷心祝福該國幸福、和平、繁榮」，並說該國在她心中「占特別位置」。這是30年來，英國女王首次被移除國家元首的地位，前一次是印度洋島國模里西斯1992年宣布成為共和政體。

第一艘英國船艦在1625年5月14日抵達巴貝多並宣示主權。1627年設總督管轄，2月17日，來自英國的屯墾者帶著十名奴隸來到巴貝多，是加勒比海與美洲奴隸市場的主要推力。

在1627年到1822年間，高達60萬名來自非洲的奴隸抵達巴貝多，尤其是黃金海岸跟迦納，讓黑奴在甘蔗種植園勞動，為英籍農場主人賺進大把鈔票。奴隸制到1934年才廢除。英國還流放罪犯到巴貝多。

事實上，巴貝多民眾，或至少是觀禮的巴貝多民眾，對查理相當冷淡。頒獎典禮唱名時，每位領獎人都獲得掌聲鼓勵，但當查理獲頒最高國家榮譽巴貝多自由勳章時，台下一片靜默。獲得最熱烈掌聲的是流行樂歌手蕾哈娜，她獲頒國家英雄獎。

英國女王 印度

上一則

澳洲議會性騷擾嚴重 女議員受害深 遭強吻、拍臀

下一則

與民眾互比中指、外遇女助手 「法版川普」醜聞連環爆

延伸閱讀

全球最新的共和國 巴貝多改制 下架英女王

全球最新的共和國 巴貝多改制 下架英女王

英軍情六處：中國是「單一最優先目標」與俄、伊朗為3大威脅

英軍情六處：中國是「單一最優先目標」與俄、伊朗為3大威脅
巴貝多獨立「斬斷與英王室關係」 查理王儲將出席儀式

巴貝多獨立「斬斷與英王室關係」 查理王儲將出席儀式
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料：是她先出牆

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料：是她先出牆

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣