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與民眾互比中指、外遇女助手 「法版川普」醜聞連環爆

編譯中心／綜合30日電
澤穆爾出馬明年的總統大選，然而他卻在27日先上演與市民「互比中指」的戲碼，讓外界看傻眼。（Getty Images）
澤穆爾出馬明年的總統大選，然而他卻在27日先上演與市民「互比中指」的戲碼，讓外界看傻眼。（Getty Images）

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）11月30日正式宣布角逐明年總統大選，挑戰尋求連任的法國總統馬克宏，把充滿爭議的強烈反移民主張帶入這場選戰。民調顯示，澤穆爾在9、10月支持度大增，但過去一個月似乎已減退；他日前和民眾上演「互比中指」的場面，令人傻眼，恐怕會為大選帶來不利影響。

63歲的澤穆爾認為穆斯林的信仰與法國價值「不相容」，被批評家視為毫無歉意的「種族主義者」，支持者卻欣賞他對法國傳統價值的擁護，稱他為「法國川普」。他公開的參選影片中，充斥對移民問題的警告，還矢言要讓法國恢復在世界舞台的宏偉地位。

根據法國「星期日報」28日刊登的民調，澤穆爾在首輪投票將獲14-15%的支持率，落後於馬克宏的25%及極右派瑪蘅．雷朋的19%-20%。此外，此支持率也比11月初少了2至3個百分點。調查指出，如果現在就舉行投票，三人都將進入第二輪決選，而馬克宏將能獲得勝利。

選情不如預期之際，有記者捕捉到澤穆爾27日前往法國東南部城市馬賽，在離開餐廳上車後被民眾近距離「比中指」挑釁，澤穆爾當下也不甘示弱回擊一根中指。親近人士表示，澤穆爾當下感到被汙辱才「衝動」回應。

據「Closer」雜誌報導，澤穆爾（後）與小他35歲的政治顧問克納福（前）有婚外...
據「Closer」雜誌報導，澤穆爾（後）與小他35歲的政治顧問克納福（前）有婚外情，28歲的克納福已懷孕，孩子將於明年5月出生。（Getty Images）

另有雜誌指出，澤穆爾與小35歲的政治顧問克納福（Sarah Knafo）有婚外情，據傳目前28歲的克納福已懷孕，孩子將於明年5月出生，剛好是總統選舉第二輪投票之後。報導說，澤穆爾與妻子美蓮結婚多年，有三名已成年子女。而克納福是資深公務員，十幾歲時已是澤穆爾的粉絲。

澤穆爾預定12月5日早上在首都巴黎舉行首場正式競選造勢大會。法國反法西斯人士和一些工會已準備好，當天下午1時也要在巴黎舉行名為「要澤穆爾閉嘴」抗議活動。

馬克宏 投票 民調

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