翁山蘇姬煽動叛亂案 傳判決延至12月6日出爐

遭罷黜的緬甸 領導人翁山蘇姬 原訂今天要在遭控煽動叛亂的審判中聽取判決，不過知情人士透露，緬甸軍方掌管的法院已將這場判決推遲到12月6日宣布。

路透報導，這名匿名消息人士並未說明延後宣布判決的原因。這原會是翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）諸多軍政府法庭官司中的首場判決，這些官司恐讓她面臨數十年的牢獄之災。

緬甸軍方將領今年2月1日凌晨發動政變，推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的文人政府，終結這個東南亞 國家短暫的民主政治，翁山蘇姬便遭到拘押至今。

根據緬甸觀察組織數據，在軍政府鎮壓異議人士的行動中，有超過1200人喪生，上萬人遭逮捕。

政變幾天後，翁山蘇姬即被控數項離奇罪名，包括非法持有無線電對講機，以及在去年選舉過程中違反防疫規定。當時她所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）勝選。

緬甸軍政府一步步在翁山蘇姬身上添加了許多的罪名，其中包括違反官方的機密法、貪腐、選舉舞弊等。

中央社引述法新社報導，翁山蘇姬煽動反軍方罪名若成立，恐面臨3年徒刑，不過分析人士認為，翁山蘇姬不太可能今天就入獄服刑。法庭反而可能會延後判決，或將任何刑期減為居家監禁，好讓這位備受愛戴的領袖繼續消失在大家的視線內，以便軍政府繼續鞏固大權。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）近日告訴法新社，翁山蘇姬的審判在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）特別法庭舉行，記者被禁止出席旁聽。翁山蘇姬的律師近日也被禁止對媒體發言。

「全國民主聯盟」其他高階成員的判決近幾週內已陸續出爐，軍政府祭出嚴厲判決毫不手軟。

克倫邦（Karen State）一名前首長本月稍早遭判刑75年；翁山蘇姬一名親信幕僚則遭判20年。