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瑞典女總理選上同日下台 一周內第二度當選

編譯中心／綜合29日電
安德森（前）再度獲瑞典國會選為新總理。 （路透）
安德森（前）再度獲瑞典國會選為新總理。 （路透）

瑞典國會今天再度選出社會民主黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）為新總理，這是國會一周內二度支持這位瑞典首位女性總理，在分裂和問題重重的政治環境中帶領國家。

之前擔任財長的安德森上周才在國會的類似投票中獲得支持出任總理，卻在規模較小的友黨因預算案退出聯合政府而下台。安德森現在將組一個只有社會民主黨的少數政府。瑞典國會349席中，社民黨握有100席，未來施政將仰賴其他黨的支持。瑞典自1979年以來，執政的政府從未在國會取得這麼少的直接支持。

1967年出生的安德森，在瑞典中部城市烏普薩拉（Uppsala）一個普通家庭長大。她在青少年時期熱衷游泳運動，一周訓練高達10次，曾贏得瑞典全國冠軍。她的教練回憶，小時候的她非常固執、不服輸，有一次腳因為體操訓練摔斷了，還未痊癒，安德森又想繼續下水游泳了。

安德森從小除了體育表現出色以外，也是成績優異的學生，在斯德哥爾摩取得學位後曾在維也納就讀，後來又來美國哈佛大學進修。她的高學歷在瑞典政壇不太常見，瑞典媒體開玩笑說，安德森出任總理學歷過高，大材小用了。

安德森不過，不服輸的性格在她出任財政部長後，更為人廣知。也許就是這樣不服輸的性格，造就了她今日就算以在野黨團的預算案為基礎來執政，也不願退縮、認輸的局面。

瑞典 預算 游泳

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