宏都拉斯變天 選出首位女總統卡斯楚

宏都拉斯反對黨總統候選人秀瑪菈．卡斯楚28日在首都德古西加巴慶祝勝選。（Getty Images）

中美洲國家宏都拉斯28日舉行總統大選，在半數選票開出後，反對黨候選人秀瑪菈．卡斯楚以五成三得票率，遙遙領先執政黨候選人阿斯夫拉的三成四。卡斯楚已宣布勝選，將成為宏國首位女總統。

卡斯楚對支持者說：「我們贏了！我們贏了！今天人民伸張正義。我們逆轉了極權主義，這個國家不會再有濫權。」她在簡短的勝選演說中，矢言將組成一個和解政府，並以公民投票 強化直接民主。

這將是宏國左派12年來首度執政，卡斯楚的競選總部外擠滿興奮慶功的支持者。相對的，執政黨國家黨候選人阿斯夫拉尚未認輸，表示部分開票所位置偏遠，可能需要過幾天才知道最終結果。不過，他的競選總部外卻冷冷清清。這場大選競爭激烈，選委會表示，投票率68%，超過四年前大選。

卡斯楚表明將終結右派「國家黨」執政時期的貪腐和販毒醜聞。她的丈夫賽拉亞2007年當選宏國總統，2009年被親美的國會議長和軍人發動政變推翻。

現任總統葉南德茲四年前贏得連任時，曾遭指控選舉舞弊，引發長達數周暴動。華爾街日報報導，美國 檢察官指控葉南德茲收受數百萬美元賄賂，包庇販毒集團，他的胞弟今年3月因販毒遭判處終身監禁，目前在紐約服刑。

由於疫情影響，宏國人民貧窮率從2019年的五成九增為2021年的七成四，加上去年連遭兩次颶風襲擊，經濟又萎縮9%，使得宏國民間充斥換人當家、懲罰執政黨的氛圍。加上葉南德茲形象欠佳，阿斯夫拉一直試圖與他保持距離。

不過，卡斯楚曾表示，若贏得大選，將和中國大陸建交並與台灣 斷交，因此這場選舉備受美國和台灣關注。在投票日前六天，美國國務院助卿尼科爾斯率團訪問宏都拉斯，表明美國希望卡斯楚不要與台灣斷交。她的陣營後來改口，稱此事尚未確定。