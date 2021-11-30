我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

宏都拉斯變天 選出首位女總統卡斯楚

編譯田思怡、記者徐偉真／綜合29日電
宏都拉斯反對黨總統候選人秀瑪菈．卡斯楚28日在首都德古西加巴慶祝勝選。（Getty Images）
宏都拉斯反對黨總統候選人秀瑪菈．卡斯楚28日在首都德古西加巴慶祝勝選。（Getty Images）

中美洲國家宏都拉斯28日舉行總統大選，在半數選票開出後，反對黨候選人秀瑪菈．卡斯楚以五成三得票率，遙遙領先執政黨候選人阿斯夫拉的三成四。卡斯楚已宣布勝選，將成為宏國首位女總統。

卡斯楚對支持者說：「我們贏了！我們贏了！今天人民伸張正義。我們逆轉了極權主義，這個國家不會再有濫權。」她在簡短的勝選演說中，矢言將組成一個和解政府，並以公民投票強化直接民主。

這將是宏國左派12年來首度執政，卡斯楚的競選總部外擠滿興奮慶功的支持者。相對的，執政黨國家黨候選人阿斯夫拉尚未認輸，表示部分開票所位置偏遠，可能需要過幾天才知道最終結果。不過，他的競選總部外卻冷冷清清。這場大選競爭激烈，選委會表示，投票率68%，超過四年前大選。

卡斯楚表明將終結右派「國家黨」執政時期的貪腐和販毒醜聞。她的丈夫賽拉亞2007年當選宏國總統，2009年被親美的國會議長和軍人發動政變推翻。

現任總統葉南德茲四年前贏得連任時，曾遭指控選舉舞弊，引發長達數周暴動。華爾街日報報導，美國檢察官指控葉南德茲收受數百萬美元賄賂，包庇販毒集團，他的胞弟今年3月因販毒遭判處終身監禁，目前在紐約服刑。

由於疫情影響，宏國人民貧窮率從2019年的五成九增為2021年的七成四，加上去年連遭兩次颶風襲擊，經濟又萎縮9%，使得宏國民間充斥換人當家、懲罰執政黨的氛圍。加上葉南德茲形象欠佳，阿斯夫拉一直試圖與他保持距離。

不過，卡斯楚曾表示，若贏得大選，將和中國大陸建交並與台灣斷交，因此這場選舉備受美國和台灣關注。在投票日前六天，美國國務院助卿尼科爾斯率團訪問宏都拉斯，表明美國希望卡斯楚不要與台灣斷交。她的陣營後來改口，稱此事尚未確定。

美國 台灣 投票

上一則

Omicron入侵亞洲第2國 日本首例確診 從納米比亞入境

下一則

瑞典女總理選上同日下台 一周內第二度當選

延伸閱讀

曾說將與台灣斷交 宏都拉斯反對黨總統候選人宣布勝選

曾說將與台灣斷交 宏都拉斯反對黨總統候選人宣布勝選
宏都拉斯變天？總統大選初步結果 反對黨卡斯楚領先

宏都拉斯變天？總統大選初步結果 反對黨卡斯楚領先
古巴強人卡斯楚逝世5周年 首座以他命名建築啟用

古巴強人卡斯楚逝世5周年 首座以他命名建築啟用
宏都拉斯大選在即 美官員籲維持台宏關係

宏都拉斯大選在即 美官員籲維持台宏關係

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」