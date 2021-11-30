白俄將聯手俄國軍演 控北約在邊境增兵 鄰國籲美駐軍

白俄羅斯與俄羅斯將在毗鄰烏克蘭的南部邊界聯合軍演，聯手抗北約。圖為兩俄今年9月在兩國多處地點舉行實彈軍演，有些靠近北約成員國邊界。（美聯社）

白俄羅斯 今天宣布，將在毗鄰烏克蘭 的南部邊界與盟邦俄羅斯舉行聯合軍演，並指控北約組織（NATO）在白俄邊界附近擴增攻擊兵力。拉脫維亞則表示，需要美國派軍永久駐紮，以嚇阻俄國 。

白俄國防部長赫瑞寧表示，白俄方面將在「中期」與俄羅斯舉行聯合演習，並稱這是對西側和南側各國新近部署的兵力作出回應；但他並未透露明確的演習日期。赫瑞寧在國防部官網寫道：「鄰國軍事化只會令我們憂心，這就是我們不得不策畫應對措施的原因。」

白俄總統魯卡申柯今天表示，如果烏克蘭東部醞釀中的衝突引爆、或在俄國邊界上爆發與西方的戰爭，白俄不會坐視。

位於白俄西側的立陶宛昨表示，北約必須調整對白俄的態勢，因為白俄與俄國軍隊正日漸統合。拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯則說，拉脫維亞需要美軍長駐以嚇阻俄羅斯，同時希望以美製愛國者飛彈加強防務。

目前北約軍隊正出動迷彩坦克車和1500名兵員，在拉國一個林區進行實彈演練，以磨練戰鬥技巧。演習想定為阻擾和延緩敵軍在首都里加北方的推進行動，以防衛里加。

俄羅斯部隊在烏克蘭邊境的不尋常調度導致緊張升高，克里姆林宮期盼美國總統拜登（右）與俄羅斯總統普亭（左）於年底前視訊會談。（歐新社資料照片）

克里姆林宮昨天才表示，期盼總統普亭和美國總統拜登於年底前視訊會談。克宮發言人說：「目前沒有確切日期，可能是視訊會議。」

美國、北約和烏克蘭官員表示，俄羅斯已在鄰近烏克蘭地區擴增兵力，令人擔心攻擊行動逼近。部分俄國消息人士表示，這些活動是俄國推動另一場拜普會，並為峰會定調的部分行動。

拜登先前表示，很有可能與普亭及烏克蘭總統澤倫斯基會談。拜登和普亭6月已在瑞士日內瓦舉行兩人首度高峰會。