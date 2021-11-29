伊斯坦堡怪風4死 騎士險落歐亞海峽 公車神救援

愛琴海和馬爾馬拉海昨天遭遇風暴，在伊斯坦堡造成4人喪生。（取自推特）

土耳其第一大城伊斯坦堡許多地區昨天突然颳起時速逾100公里強風。畫面顯示，兩部公車把多部機車夾在中間緩緩前行「神救援」，騎士才沒被強風吹進博斯普魯斯海峽。

上傳社群網站 的影像可以看到，許許多多建築屋頂被掀開、數百年樹齡的大樹遭連根拔起、鐘塔被吹倒、行走在公路上的貨櫃車漸漸傾斜而終至翻覆、蔬果巿集內攤商的陽傘東倒西歪、路上行人紛紛設法走避。

土語「自由日報」（Hurriyet）網站上的畫面顯示，當時有至少四部機車行走在已經改名為「7月15日烈士大橋」（15 Temmuz Sehitler Koprusu）的第一博斯普魯斯大橋上，靠兩部幹線公車（metrobus）把它們夾在中間「神救援」般緩緩前行，騎士才沒有因為突如其來的特強西南風而淪為博斯普魯斯海峽波臣。

英語「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，愛琴海（Aegean Sea）和馬爾馬拉海（Marmara）昨天遭遇風暴 ，在伊斯坦堡造成4人喪生、西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak）有一人死亡，民眾日常生活受到影響，渡輪和海上交通也被打亂。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）在新聞稿中指出，昨天強風時速有時超過100公里，伊斯坦堡112緊急求救電話接獲1517起呼救，全省有33處屋頂被吹走、192處樹木倒塌、236處危險區段、52處交通號誌和標誌毀損、12部車輛受損。事件造成伊斯坦堡4人喪生、38人受傷。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，擁有逾1500萬人口的伊斯坦堡自昨天上午起遭遇威力強大風暴侵襲。國家氣象局官員指出，貝里克杜祖區（Beylikduzu）強風達時速129公里，並且伴隨著短暫泥雨襲擊。

一些停靠馬爾泰佩（Maltepe）和潘迪克（Pendik）海岸的船隻嚴重受損，阿姆巴利港（Ambarli Port）則有貨輪撞上碼頭。當局在風暴發生之際關閉了連通地中海和黑海的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait）雙向海上交通。

由於航空氣象資訊顯示飛航條件不佳，土耳其航空公司（Turkish Airlines）有至少6個飛伊斯坦堡航班轉降其他機場 。

官員指出，強風和風暴今天將會進一步侵襲土耳其全境大部分地區，呼籲民眾採取預防措施避免受到傷害。

AFAD在新聞稿中指出，根據氣象資訊，馬爾馬拉海、愛琴海、安納托利亞中部、西地中海、東地中海內陸地區，尤其是黑海地勢高地區昨晚和今天將遭遇強風和風暴，接下來東安納托利亞高原北部也將遭強勁西風和西南風侵襲，「預計風速將達每小時90公里，高海拔地區會超過每小時100公里」。