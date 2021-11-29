我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

下行？虛驚一場？上行？ 高盛推演Omicron 四種情境

伊斯坦堡怪風4死 騎士險落歐亞海峽 公車神救援

中央社／安卡拉30日專電
愛琴海和馬爾馬拉海昨天遭遇風暴，在伊斯坦堡造成4人喪生。（取自推特）
愛琴海和馬爾馬拉海昨天遭遇風暴，在伊斯坦堡造成4人喪生。（取自推特）

土耳其第一大城伊斯坦堡許多地區昨天突然颳起時速逾100公里強風。畫面顯示，兩部公車把多部機車夾在中間緩緩前行「神救援」，騎士才沒被強風吹進博斯普魯斯海峽。

上傳社群網站的影像可以看到，許許多多建築屋頂被掀開、數百年樹齡的大樹遭連根拔起、鐘塔被吹倒、行走在公路上的貨櫃車漸漸傾斜而終至翻覆、蔬果巿集內攤商的陽傘東倒西歪、路上行人紛紛設法走避。

土語「自由日報」（Hurriyet）網站上的畫面顯示，當時有至少四部機車行走在已經改名為「7月15日烈士大橋」（15 Temmuz Sehitler Koprusu）的第一博斯普魯斯大橋上，靠兩部幹線公車（metrobus）把它們夾在中間「神救援」般緩緩前行，騎士才沒有因為突如其來的特強西南風而淪為博斯普魯斯海峽波臣。

英語「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，愛琴海（Aegean Sea）和馬爾馬拉海（Marmara）昨天遭遇風暴，在伊斯坦堡造成4人喪生、西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak）有一人死亡，民眾日常生活受到影響，渡輪和海上交通也被打亂。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）在新聞稿中指出，昨天強風時速有時超過100公里，伊斯坦堡112緊急求救電話接獲1517起呼救，全省有33處屋頂被吹走、192處樹木倒塌、236處危險區段、52處交通號誌和標誌毀損、12部車輛受損。事件造成伊斯坦堡4人喪生、38人受傷。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，擁有逾1500萬人口的伊斯坦堡自昨天上午起遭遇威力強大風暴侵襲。國家氣象局官員指出，貝里克杜祖區（Beylikduzu）強風達時速129公里，並且伴隨著短暫泥雨襲擊。

一些停靠馬爾泰佩（Maltepe）和潘迪克（Pendik）海岸的船隻嚴重受損，阿姆巴利港（Ambarli Port）則有貨輪撞上碼頭。當局在風暴發生之際關閉了連通地中海和黑海的博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait）雙向海上交通。

由於航空氣象資訊顯示飛航條件不佳，土耳其航空公司（Turkish Airlines）有至少6個飛伊斯坦堡航班轉降其他機場

官員指出，強風和風暴今天將會進一步侵襲土耳其全境大部分地區，呼籲民眾採取預防措施避免受到傷害。

AFAD在新聞稿中指出，根據氣象資訊，馬爾馬拉海、愛琴海、安納托利亞中部、西地中海、東地中海內陸地區，尤其是黑海地勢高地區昨晚和今天將遭遇強風和風暴，接下來東安納托利亞高原北部也將遭強勁西風和西南風侵襲，「預計風速將達每小時90公里，高海拔地區會超過每小時100公里」。

風暴 社群網站 機場

上一則

無視里拉崩跌堅持寬鬆 厄多安：我有讀過經濟學

延伸閱讀

台詐騙集團27人 在土耳其落網

台詐騙集團27人 在土耳其落網
感恩節防強風引燃野火 南加6.4萬戶斷電

感恩節防強風引燃野火 南加6.4萬戶斷電
兩大車廠通用、福特紛投入晶片開發

兩大車廠通用、福特紛投入晶片開發
NBA／熱火啟動「球給巴特勒」戰術 逆轉勝鵜鶘

NBA／熱火啟動「球給巴特勒」戰術 逆轉勝鵜鶘

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

2021-11-26 11:19

超人氣

更多 >
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」