捷克新總理上任 對中路線成焦點 分析：外交將注重民主

捷克總統齊曼（右）28日任命費亞拉（左）為捷克新總理。 （路透）

捷克總統齊曼28日任命右翼「人民民主黨 」黨魁費亞拉為新任總理。費亞拉曾經規畫訪問台灣 ，但因新冠疫情 沒有成行。

費亞拉領導的「人民民主黨」和中間偏右的「傳統、責任與繁榮黨」，及中間派「基督教民主黨」組成「一起」聯盟，並於上月大選以些微差距，擊敗民粹主義富豪總理巴比斯領導的「不滿公民行動」。

選後，「一起」聯盟又和兩個中間派政黨結盟，確保能在200席的國會占有108席的多數。五個政黨已簽訂協議，將組成中間偏右聯合政府。

捷克總統齊曼（右）28日在布拉格近郊的鄉間官邸拉尼莊園任命費亞拉（左）為新任總理。齊曼因確診新冠病毒，因此待在透明隔離罩內。（美聯社）

費亞拉的人民民主黨本身對台灣無特定立場，執政後是否會調整政策目前還很難說，不過黨內有多位親台人士，例如去年9月訪台的參議院議長維特齊。在1990年代曾任時任總統哈維爾顧問的分析家佩赫（Jiri Pehe）預期，聯合政府會採取支持人權、民主的外交政策，對中俄可能採取較強硬的態度。

總統齊曼在10月10日大選後次日，因身體不適緊急住院，46天後出院，隨即又發現感染新冠病毒住院，本月27日才出院。齊曼入院前，試圖改善捷克與中國大陸和俄羅斯的關係，但捷俄關係因間諜爭議而惡化，和北京的關係也因投資計畫失利而轉壞。

費亞拉上任後首先要面臨疫情問題。捷克至今累計1070萬人確診，在單日確診創下新高的情況下，即將卸任的政府25日宣布新防疫限制，包括晚間關閉餐廳、酒吧、舞廳，所有聖誕市集也一律停辦，但觀察家說，捷克需要更嚴格的防疫限制。