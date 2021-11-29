澳洲放棄興建南極跑道 立足點拱手中俄 挨批「開倒車」

澳洲 政府25日宣布放棄在南極洲建造混凝土跑道的計畫，引來多名政治人物與專家批評坎培拉這項決定「大開倒車」，擔心澳洲在南極的關鍵立足點恐將拱手讓給中國 、俄羅斯 。

澳洲原本計畫在南極洲科研基地「戴維斯研究站」（Davis research station）附近，建造一條長2.7公里、全年皆可使用的混凝土跑道。環保部長李伊（Sussan Ley）25日宣布，為保護南極洲原始環境，決定放棄上述計畫。

李伊告訴「澳洲人報」(The Australian)，考慮到這項爭議計畫對環境的重大影響與計畫複雜性，加上建造成本暴漲，因此決定中止計畫。

英國「衛報」（The Guardian）也報導，環境科學家認為，這項耗資數10億美元的計畫是在浪費錢，且可能導致破壞性的「建設競賽」。

部分人士擔心，新機場和跑道將使南極洲的人類足跡增加40%，並對企鵝棲息地造成衝擊。

自由黨籍聯邦參議員阿貝茨（Eric Abetz）批評：「看來這就是政府的最終決定，這也是一個開倒車的決定。我們的任務應該是要確保跑道興建資金可以完全轉化成其他能力。」

阿貝茨認為，澳洲應該「針對戰略和能力基礎建設進行更多投資，以確保國際社會不會懷疑我們對南極洲的承諾」。

他還警告：「中國和俄羅斯在南極洲迅速擴大足跡之際，我們必須堅守立足點，這是絕對必要的。」

同樣對中國持鷹派立場的新南威爾斯州（NSW）自由黨參議員菲拉凡蒂-威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）也說：「面對中國和俄羅斯在南極洲的強硬主張，此舉就是在大開倒車。」