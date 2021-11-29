伊朗核談重啟恐難有突破 美國已準備好B計劃阻擁核

伊朗布什爾核電廠。（美聯社資料照片）

2015年伊朗 核協議的簽署國29日將回到維也納重啟談判，不過美國 有線電視新聞網（CNN）報導，華府已經做好準備，若核協議談判續陷僵局，美方將改採「其他選項」，阻止伊朗獲得核武。專家普遍預計這次會談難有突破，並擔憂伊朗擁核的可能性日益增加。

今年4月至6月間，美國、英國、中國、俄羅斯以及代表歐盟 的法國、德國，與伊朗曾進行6次會談，之後因伊朗選舉而中斷了5個月。伊朗談判團上周已率先與中、俄及歐盟代表展開專家級會議。

不過伊朗26日宣布，該國純度60%濃縮鈾庫存已增至30公斤，純度20%濃縮鈾存量也增加；分析認為伊朗打算透過宣布此事，取得更多談判籌碼。雖然武器級鈾濃度需達90％以上，但專家估計伊朗現階段如果有意製造核武，可由2015年預期需花費的12個月，減至目前只需1個月左右。

此外，伊朗在29日正式會議之前，要求歐美撤銷2017年起對伊朗的所有制裁，已被歐美認為「要求不切實際」。與會的歐美外交官認為，伊朗打算拖延談判時間，爭取累積生產核武的技術以作談判資本。

美國與西方的底線十分明確：不會容許伊朗取得核武，美國家安全委員會協調員麥格克更直言，美方至今仍希望透過外交途徑解決，但若事與願違，美國已準備好「其他選項」。美國伊朗問題特使馬萊先前也推文坦言，伊朗「只剩兩條路：繼續升級核威脅，或回歸核協議」，但是「時間所剩不多」。

除此之外，德英法俄中的談判代表，都已表態希望從先前討論中斷處續談，伊朗卻擬將這次重啟視為「全新的談判」；今年8月才就職的伊朗總統萊希，更派出人員全部撤換、態度也更強硬的代表團，並聚焦在美國解除制裁，而非伊朗是否遵守協議。

伊朗與西方之間另一個關鍵爭議，在於國際原子能總署（IAEA）的查核問題，德黑蘭始終拒絕國際觀察員，進入據稱已重啟運作的卡拉吉離心機生產工廠檢查。華府智庫「武器管制協會」（ACA）坦言，德黑蘭此舉，恐讓核談判更加困難重重。