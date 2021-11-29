我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

伊朗核談重啟恐難有突破 美國已準備好B計劃阻擁核

編譯中心／綜合28日電
伊朗布什爾核電廠。（美聯社資料照片）
伊朗布什爾核電廠。（美聯社資料照片）

2015年伊朗核協議的簽署國29日將回到維也納重啟談判，不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府已經做好準備，若核協議談判續陷僵局，美方將改採「其他選項」，阻止伊朗獲得核武。專家普遍預計這次會談難有突破，並擔憂伊朗擁核的可能性日益增加。

今年4月至6月間，美國、英國、中國、俄羅斯以及代表歐盟的法國、德國，與伊朗曾進行6次會談，之後因伊朗選舉而中斷了5個月。伊朗談判團上周已率先與中、俄及歐盟代表展開專家級會議。

不過伊朗26日宣布，該國純度60%濃縮鈾庫存已增至30公斤，純度20%濃縮鈾存量也增加；分析認為伊朗打算透過宣布此事，取得更多談判籌碼。雖然武器級鈾濃度需達90％以上，但專家估計伊朗現階段如果有意製造核武，可由2015年預期需花費的12個月，減至目前只需1個月左右。

此外，伊朗在29日正式會議之前，要求歐美撤銷2017年起對伊朗的所有制裁，已被歐美認為「要求不切實際」。與會的歐美外交官認為，伊朗打算拖延談判時間，爭取累積生產核武的技術以作談判資本。

美國與西方的底線十分明確：不會容許伊朗取得核武，美國家安全委員會協調員麥格克更直言，美方至今仍希望透過外交途徑解決，但若事與願違，美國已準備好「其他選項」。美國伊朗問題特使馬萊先前也推文坦言，伊朗「只剩兩條路：繼續升級核威脅，或回歸核協議」，但是「時間所剩不多」。

除此之外，德英法俄中的談判代表，都已表態希望從先前討論中斷處續談，伊朗卻擬將這次重啟視為「全新的談判」；今年8月才就職的伊朗總統萊希，更派出人員全部撤換、態度也更強硬的代表團，並聚焦在美國解除制裁，而非伊朗是否遵守協議。

伊朗與西方之間另一個關鍵爭議，在於國際原子能總署（IAEA）的查核問題，德黑蘭始終拒絕國際觀察員，進入據稱已重啟運作的卡拉吉離心機生產工廠檢查。華府智庫「武器管制協會」（ACA）坦言，德黑蘭此舉，恐讓核談判更加困難重重。

伊朗 美國 歐盟

上一則

捷克新總理上任 對中路線成焦點 分析：外交將注重民主

下一則

對抗網路暴力 澳洲擬立法要社群媒體協助「揪酸民」

延伸閱讀

伊朗缺水惹民怨 示威持續2周爆警民衝突 67人被捕

伊朗缺水惹民怨 示威持續2周爆警民衝突 67人被捕
移民信箱／沒有社會安全號碼 不影響申請美國學生簽證

移民信箱／沒有社會安全號碼 不影響申請美國學生簽證
伊朗女足門將大顯身手 竟遭對手控「男扮女裝」

伊朗女足門將大顯身手 竟遭對手控「男扮女裝」
以色列示警「伊朗5年內擁核武」 籲波灣國家一同反制

以色列示警「伊朗5年內擁核武」 籲波灣國家一同反制

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」