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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

日本考慮增打擊敵基地能力 首相檢閱自衛隊提中朝威脅

編譯羅方妤／綜合27日電
日本首相岸田文雄（左）27日出席陸上自衛隊校閱式。（歐新社）
日本首相岸田文雄（左）27日出席陸上自衛隊校閱式。（歐新社）

日本共同社報導，日本首相岸田文雄和防衛大臣岸信夫27日出席陸上自衛隊朝霞駐屯地檢閱儀式。岸田致詞表示，對於北韓飛彈科技快速發展和中國軍事擴張感到憂心，日本將強化必要防衛力並考量所有選項，包括擁有打擊敵方基地能力。

為預防新冠疫情傳播風險，檢閱儀式規模縮小，自衛隊沒有進行列隊行進。岸田表示，他已指示修正國家安全保障戰略、防衛大綱及中期防衛力整備計畫，不排除包括賦予自衛隊打擊敵對敵方基地等一切選項。隨著自衛隊在憲法管制下嚴格限制武力使用，日本如今想具備這類攻擊能力的想法很微妙。

岸田說，日本「不能忽視北韓近期對於極音速滑翔載具和變軌彈道飛彈等新技術研發與提升」，以及中國在「欠缺資訊透明度」的狀況下，持續提升軍事能力，「嘗試片面改變現狀」。

岸田在試乘戰鬥載具時表示，已派遣官員小組前往非洲吉布地，調查衣索比亞局勢，確認是否需要使用自衛隊飛機撤離當地日本公民。

日本政府26日召開臨時內閣會議，正式通過追加預算案撥款7738億日圓（約68億美元）作為國防支出，創下新高。加上日本防衛省去年12月通過的2021財年5.34兆日元的防衛預算，日本年度防衛費用總額首次超過6兆日元（約528.9億美元）。

日本 預算 北韓

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