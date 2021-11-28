伊朗缺水惹民怨 示威持續2周爆警民衝突 67人被捕

伊朗伊斯法罕市19日大批農民及其支持者上街示威，抗議缺水。（美聯社）

伊朗 中部城市伊斯法罕19日有成千上萬人上街抗議水資源短缺；能源部 長邁赫拉比安致歉未能平息民怨，時隔2天，鄰市沙赫雷庫爾德也爆發示威。警方26日與伊斯法罕的示威者爆發警民衝突，並表示拘捕了約67名幕後策畫和煽動者。

19日有數千名農民及支持者在伊斯法罕街頭抗議，要求政府「還水於民」。伊斯法罕省農民多年來一直反對政府向其他地區供應扎因代河的河水，認為這導致省內農場缺水，威脅農民生計。

能源部長邁赫拉比安向農民致歉，表示「在上帝的協助下，希望我們（政府）能在接下來的幾個月內，克服水資源匱乏的問題。」不過示威者並不買單，抗議已持續近兩周。

之前的示威基本上和平進行，但到26日情況激化，伊斯法罕有部分示威者向警察 丟擲石塊，警方則揮舞警棍和發射催淚瓦斯，也有持鳥槍的警察向示威者開槍，據報有人中槍受傷。高級警官表示，這次抗議活動有2000至3000名「暴徒」參加，並稱警方拘捕67名幕後主使。

此外，25日有一群在扎因代河乾枯河床靜坐的農民，遭到大批手持警棍、盾牌和槍械的安全部隊人員要求撤離。在場農民說：「在我們有機會行動之前，突然我們的帳篷著火了，警察開始向我們投擲催淚彈，並向天開槍。」他說，當時人群中有些農民家庭有小孩和嬰兒。