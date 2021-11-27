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Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

被控跟母山羊發生性行為 馬國鰥夫面臨20年徒刑或鞭刑

編譯周辰陽／即時報導
馬來西亞60歲男子沙里哈山（中）被控跟母山羊發生「違反自然性行為」，一旦被判有罪，可能就要面對鞭刑或最高20年有期徒刑併科罰金。畫面翻攝：YouTube/The Star
馬來西亞60歲男子沙里哈山（中）被控跟母山羊發生「違反自然性行為」，一旦被判有罪，可能就要面對鞭刑或最高20年有期徒刑併科罰金。畫面翻攝：YouTube/The Star

馬來西亞一名60歲男子被控跟一隻母山羊發生「違反自然性行為」，一旦被判有罪，可能就要面對鞭刑或最高20年有期徒刑併科罰金。

每日郵報與馬新社報導，這起事件發生在7月27日中午，地點是萬撓（Rawang）甘榜雙溪布雅（Kampung Sungai Buaya）村內一棟房屋後方，被告沙里哈山（Shaari Hasan）是一名鰥夫。當時，45歲的女性山羊飼主聽到山羊發出哀號後前去查看，卻發現半裸的沙里哈山就站在羊的旁邊。

據報導，沙里哈山被發現後立刻逃跑，女飼主隨即發現疑似遭性侵的母羊已死。她向警方投訴，母羊的屍體則送到獸醫服務部門進行屍體檢驗。

報導指出，沙里哈山被控違反馬來西亞刑事法典第377條。當他聽完起訴狀宣讀後，點頭表示明白與俯首認罪，但看到檢方出示作為證物的被扣押衣物時，卻向法官否認面前的綠色T恤與褐色長褲歸他所有。法官隨即裁示，由於他不承認證物，因此認罪紀錄「不可被接納」，並指示再度宣讀起訴狀，沙里哈山隨即表示不認罪。

據報導，委任律師為沙里哈山申請交保，但檢方以他犯下嚴重罪刑而反對。法官最後裁定不得交保，擇定12月24日開庭審理。

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